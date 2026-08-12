Elx CF | Pretemporada
Fi a una espera de 43 dies: Abiel Osorio ja està a Elx
El davanter argentí, que no ha entrenat este dimecres en el Díez Iborra, ha completat les proves mèdiques en un gran estat físic: “L’adaptació no serà tan difícil”
Fi a l’espera. A una que va començar el passat 1 de juliol, amb l’arrancada de la pretemporada, i que s’ha estés fins a este mateix dimecres. Abiel Osorio, 43 dies després, ja està en la ciutat. El davanter argentí va aterrar a última hora de dimarts a Elx, ja amb el passaport en regla.
Este dimecres, malgrat que no s’ha exercitat amb el grup en el Díez Iborra, El Tanque ha passat les proves mèdiques en el Martínez Valero. I segons el director general, Pedro Schinocca, està en un gran estat físic malgrat no haver fet la pretemporada com a franjaverd. “Pel que m’han comentat el doctor i els preparadors físics, està molt bé malgrat no haver-lo pogut tindre des de l’inici de la pretemporada, com ens haguera agradat. Ha seguit un pla específic del preparador físic i ha estat en contacte permanent amb ells. Creiem que la seua adaptació, més enllà del ritme de partit, no serà molt difícil”, explica el dirigent argentí.
S’espera que Abiel Osorio complete el seu primer entrenament amb l’Elx este dijous, a les 9 del matí, en el Díez Iborra (a porta tancada). Serà la primera vegada que Martín Anselmi puga veure el davanter en acció. En l’escenari més optimista, l’ex de Defensa y Justicia completarà quatre sessions amb el grup abans de l’estrena en lliga a Riazor, este dilluns (21 hores), en el que serà un intensiu per a adaptar-se a la proposta franjaverda.
Un altre punta més
D’esta manera, l’Elx ja compta amb Fer Niño i Abiel Osorio en plantilla —a més del jugador del planter Umaru Konare— per a iniciar la competició…, però la propietat pretén incorporar un altre “9” més. “L’Elx està en el mercat i tenim opcions en la taula. De segur que arribarà algun altre davanter, però amb Fer i Abiel ja estem bé per a la competició. Però sí, estem en la busca d’un davanter”, confirmava Schinocca este dimecres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
- Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
- El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
- La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
- Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
- ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
- Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
- Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más