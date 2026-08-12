Sanitat
L’hospital de la Vila rebaixa a 14 dies l’espera per a les cirurgies més prioritàries
La demora dels pacients amb prioritat 1 cau un 75 % en tres anys, mentres l’espera quirúrgica mitjana se situa en 52 dies, cinc menys que el juny de 2023
L’Hospital Universitari Marina Baixa ha reduït fins als 14 dies el temps mitjà d’espera per a intervindre quirúrgicament els pacients amb prioritat 1, aquells la situació clínica dels quals requerix una resposta quirúrgica en un termini màxim recomanat de 30 dies. Segons les dades facilitades per la gerència, la demora per a este grup ha caigut més d’un 75 % des de juny de 2023, quan arribava als 57 dies.
L’evolució de les llistes d’espera quirúrgiques es produïx mentres els sindicats mèdics han advertit recentment del col·lapse de les urgències i d’altres deficiències assistencials en el centre, i han posat el focus en la pressió que suporta l’hospital i en les condicions en les quals treballen els seus professionals.
36 dies per a la prioritat 2
En la resta de nivells de prioritat, les dades en data 30 de juny de 2026 també reflectixen descensos, encara que més moderats. Els pacients amb prioritat 2, les intervencions dels quals han de realitzar-se en un termini no superior a 90 dies, esperen una mitjana de 36 dies, enfront dels 39 dies registrats el juny de 2023.
En el cas dels pacients amb prioritat 3, la demora mitjana ha passat de 59 a 57 dies en el mateix període.
En termes globals, l’hospital de la Vila registra actualment una demora mitjana de 52 dies per a una intervenció quirúrgica, cinc dies menys que fa tres anys, quan se situava en 57 dies. La gerència destaca que esta xifra està per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana.
Terminis clínics recomanats
La principal millora es concentra, segons el departament, en els pacients que requerixen una resposta més ràpida. Així, tant la demora de prioritat 1 com la de prioritat 2 es mantenen àmpliament dins dels terminis clínics recomanats, establits en 30 i 90 dies, respectivament.
La gerència atribuïx esta evolució al treball desenrotllat pels diferents servicis i professionals implicats en l’activitat quirúrgica, amb l’objectiu d’ajustar la resposta assistencial a la prioritat clínica de cada pacient.
Les dades corresponen a la situació de les llistes d’espera en data 30 de juny de 2026 i reflectixen exclusivament l’evolució de la demora quirúrgica. Es produïxen, per tant, en un context assistencial més ampli en el qual els representants sindicals han reclamat millores en altres àmbits de l’hospital, especialment davant de la situació que travessa el Servici d’Urgències.
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