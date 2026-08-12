La torre d’Almudaina celebra el XVII aniversari de la seua obertura al públic amb tres jornades de portes obertes
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, anima la ciutadania a gaudir d’esta proposta que, a més, coincidix amb la III Fira de Gastronomia Local
El Museu Arqueològic d’Alacant ha organitzat unes jornades de portes obertes a la torre almohade d’Almudaina per a commemorar el XVII aniversari de la seua obertura al públic, els pròxims dies 14, 15 i 16 d’agost.
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicat que “esta iniciativa contribuïx a dinamitzar l’activitat cultural i turística en esta localitat de l’interior de la nostra província durant el període estival, mostrar la seua riquesa històrica i paisatgística, a més d’impulsar la promoció d’un enclavament únic de gran valor patrimonial com és la torre almohade d’Almudaina”. A més, com ha afegit Navarro, el municipi celebra, eixe mateix cap de setmana, la III Fira de Gastronomia Local.
Bé d’interés cultural amb categoria de monument, la torre d’Almudaina és un “museu de lloc” que introduïx el visitant en el coneixement i gaudi de la seua arquitectura, en el paisatge que l’envolta i també en la seua història. La torre, oberta al públic des del 14 d’agost de 2009, formava part del recinte fortificat de la xicoteta alqueria existent, coneguda com a al-Mudayyina, origen de l’actual localitat d’Almudaina, en la muntanyenca comarca del Comtat, a 587 metres sobre el nivell de la mar. Un poble agrícola en el qual viuen poc més d’un centenar d’habitants i la història del qual està lligada a esta edificació islàmica almohade erigida en la primera mitat del segle XIII, per a defendre la seua xicoteta alqueria a les portes de la conquista cristiana.
Les persones que desitgen gaudir d’esta proposta cultural, que compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat, poden consultar més informació en la pàgina web del Museu Arqueològic de la Diputació, www.marqalicante.com. L’horari de visita del divendres 14 d’agost serà de 9:00 a 13:00 hores i de 18:00 a 21:00 hores; dissabte i diumenge, el monument romandrà obert de 9:00 a 13:00 hores.
- Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
- Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
- El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
- La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
- Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
- ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
- Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
- Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más