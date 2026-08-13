Esdeveniment històric
La camiseta feminista per a veure l’eclipsi de la ministra Morant de la qual tots parlen: “El cap d’una dona és més gran que l’espai”
La ministra de Ciència va acudir a la jornada en l’Observatori Astronòmic de Yebes, a on el Govern va seguir l’eclipsi, amb una camiseta amb una frase d’Emily Dickinson
Primer va ser el seu equip, després els periodistes, més tard els astronautes Sara García i Pablo Álvarez —“quina camiseta més bonica”—, i, a continuació, el ministre Óscar López. I així, altres tantes persones més van abordar la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, per a preguntar-li per la seua camiseta, que, juntament amb la proximitat i disponibilitat dels astronautes espanyols, va ser d’allò més comentat ahir en l’Observatori Astronòmic de Yebes, el lloc triat pel Govern per a seguir l’eclipsi.
La veritat és que la samarreta, de color negre, cridava l’atenció. S’hi veia el dibuix del cap d’una dona partit en dos, amb una mena d’univers dins, amb un planeta al fons i la llegenda: “Her mind was bigger than space”.
“És una camiseta que m’agrada”, explicava la ministra, que va aprofitar cada moment de la jornada en l’observatori per a reivindicar la ciència “davant de tant de negacionisme” i que va assenyalar que la frase, clarament feminista, era d’un “poema de [la poeta estatunidenca] Emily Dickinson que parla que el cap, en este cas d’una dona, és més gran que l’espai, més profund que l’oceà”.
Així, va aprofitar, igual que van fer molts experts astronòmics durant el dia, per a reivindicar que l’eclipsi suposava un impuls per a despertar noves vocacions de científics i, en definitiva, per a explicar-los als més menuts que tot és possible, que no hi ha límits.
“El món és seu”
“Esta és una oportunitat per a dir-los als nostres xiquets i a les nostres xiquetes que el món és seu, que han de tindre fam. Al cap i a la fi, tots els dies es fa de dia, tots els dies es fa de nit i sembla que no tenim consciència que formem part d’un sistema perfecte, que és el sistema solar, que ha permés la nostra vida”, va dir la ministra, que moments abans de l’eclipsi jugava amb els seus fills xicotets, que s’havien fabricat les seues pròpies ulleres solars amb els protectors homologats, en el terrat a on van seguir l’esdeveniment els ministres. “Ara et toca a tu, mare, digues una paraula que comence per o”, li demanava un dels seus menuts, assegut en terra.
Morant convertia així les paraules en fets, ja que poques hores abans havia cridat a seguir l’eclipsi amb les persones més pròximes. “Vos convide a viure-ho en família. Transmetrem al món tot el rigor científic, amb les millors imatges perquè científics i divulgadors facen el seu treball, que és fer ciència. És un moment que no oblidarem mai”, havia dit a mitjan vesprada.
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