La il·licitana Ángela Martínez estarà en la final del 1.500 lliure

La il·licitana Ángela Martínez va lluitar per les medalles en els 10 km de l’Europeu de París i, com a mínim, també estarà en la final del 1.500 estil lliure. La jove nadadora de 22 anys ha aconseguit, en la sessió matinal d’este dijous, el bitllet per a la final després de tancar la fase eliminatòria amb l’octau millor temps (16:22.43).

També hi estarà María de Valdés, amb el sèptim millor temps (16:18.54), mentres que no ha passat el tall l’última espanyola de la prova, Paula Otero, que ha nadat en 16:36.80.

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Per la seua banda, la nascuda a Elx Ángela Martínez ha completat una sèrie més que meritòria pel carrer exterior, en la primera sèrie, encara sense referències de la resta de temps. La il·licitana competirà demà divendres en la gran final, en el penúltim torn de la sessió vespertina.