Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente parasailing BenidormLey de Segunda OportunidadMcDonald’s AspeReacción animales eclipsePróximo eclipse AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Europeu de París

La il·licitana Ángela Martínez estarà en la final del 1.500 lliure

La nadadora de 22 anys estarà en la final després de completar l’octau millor temps (16:22.43) de la ronda eliminatòria

Ángela Martínez, en una imatge d’arxiu

Ángela Martínez, en una imatge d’arxiu / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La il·licitana Ángela Martínez va lluitar per les medalles en els 10 km de l’Europeu de París i, com a mínim, també estarà en la final del 1.500 estil lliure. La jove nadadora de 22 anys ha aconseguit, en la sessió matinal d’este dijous, el bitllet per a la final després de tancar la fase eliminatòria amb l’octau millor temps (16:22.43).

També hi estarà María de Valdés, amb el sèptim millor temps (16:18.54), mentres que no ha passat el tall l’última espanyola de la prova, Paula Otero, que ha nadat en 16:36.80.

Noticias relacionadas

Per la seua banda, la nascuda a Elx Ángela Martínez ha completat una sèrie més que meritòria pel carrer exterior, en la primera sèrie, encara sense referències de la resta de temps. La il·licitana competirà demà divendres en la gran final, en el penúltim torn de la sessió vespertina.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
  2. Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
  3. Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
  4. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  5. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  6. Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
  7. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  8. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa

Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

La plaza de La Viña de Alicante arrastra efectos de deterioro desde Hogueras

La plaza de La Viña de Alicante arrastra efectos de deterioro desde Hogueras

Imágenes de la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Imágenes de la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Los bancos de madera "franquistas" que resisten en un ambulatorio de Alicante

Los bancos de madera "franquistas" que resisten en un ambulatorio de Alicante

César Quesada deja el Eldense para volver a los Servicios Médicos del Elche

César Quesada deja el Eldense para volver a los Servicios Médicos del Elche

Así ha sido la mascletà de la pirotecnia La Alpujarreña en el Puente de Altamira en Elche

Así ha sido la mascletà de la pirotecnia La Alpujarreña en el Puente de Altamira en Elche

Tres años y medio de obras y servicios recortados en el ambulatorio de la calle Gerona en Alicante: "nos sentimos muy abandonados"

Tres años y medio de obras y servicios recortados en el ambulatorio de la calle Gerona en Alicante: "nos sentimos muy abandonados"

Las obras en el ambulatorio de la calle Gerona se eternizan

Las obras en el ambulatorio de la calle Gerona se eternizan
Tracking Pixel Contents