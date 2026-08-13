Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente parasailing BenidormLey de Segunda OportunidadMcDonald’s AspeReacción animales eclipsePróximo eclipse AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

L’alcaldessa denuncia davant de Salut Pública la insalubritat a Calp després de set dies de vaga del fem

Demana a Acciona i als treballadors “altura de mires” per a posar fi a esta “situació intolerable”

Fem amuntegat este dilluns en els contenidors de Juan Carlos I

Fem amuntegat este dilluns en els contenidors de Juan Carlos I / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

El fem s’amuntega fora dels contenidors a Calp. La vaga en l’arreplega dels residus i la neteja viària complix set dies. L’alcaldessa, Ana Sala, de Somos Calpe, afirma que la “situació és intolerable”. Afirma que el municipi està patint “insalubritat”. I este matí se n’ha anat, amb el regidor Álex Coca, al centre de salut pública a Dénia. Ha denunciat que el fem acumulat i sense arreplegar, fem que envolta els contenidors, ha provocat ja un problema d’índole sanitària.

El concejal Álex Coca y la alcaldesa, en la entrada al centro de Salud Pública de Dénia

El regidor Álex Coca i l’alcaldessa, en l’entrada al centre de salut pública de Dénia / Levante-EMV

“Des de l’Ajuntament estem bolcant tots els recursos i adoptant totes les mesures al nostre abast per a minimitzar l’impacte d’esta situació intolerable”, ha expressat en les seues xarxes socials l’alcaldessa. El Govern local (Somos Calpe, PSOE i Compromís) ha assegurat que sancionarà Acciona si es confirma que no està complint els servicis mínims.

Noticias relacionadas

“Altura de mires”

Cada dia de vaga és un suplici per a Calp, que ara, en plena campanya turística, està de gom a gom de visitants. L’alcaldessa vol que treballadors i l’empresa arriben a un acord i la vaga es desconvoque com més prompte millor. Els ha demanat “altura de mires, responsabilitat i acostament de postures”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
  2. Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
  3. Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
  4. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  5. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  6. Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
  7. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  8. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa

Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

La plaza de La Viña de Alicante arrastra efectos de deterioro desde Hogueras

La plaza de La Viña de Alicante arrastra efectos de deterioro desde Hogueras

Imágenes de la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Imágenes de la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Los bancos de madera "franquistas" que resisten en un ambulatorio de Alicante

Los bancos de madera "franquistas" que resisten en un ambulatorio de Alicante

César Quesada deja el Eldense para volver a los Servicios Médicos del Elche

César Quesada deja el Eldense para volver a los Servicios Médicos del Elche

Así ha sido la mascletà de la pirotecnia La Alpujarreña en el Puente de Altamira en Elche

Así ha sido la mascletà de la pirotecnia La Alpujarreña en el Puente de Altamira en Elche

Tres años y medio de obras y servicios recortados en el ambulatorio de la calle Gerona en Alicante: "nos sentimos muy abandonados"

Tres años y medio de obras y servicios recortados en el ambulatorio de la calle Gerona en Alicante: "nos sentimos muy abandonados"

Las obras en el ambulatorio de la calle Gerona se eternizan

Las obras en el ambulatorio de la calle Gerona se eternizan
Tracking Pixel Contents