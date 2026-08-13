L’alcaldessa denuncia davant de Salut Pública la insalubritat a Calp després de set dies de vaga del fem
Demana a Acciona i als treballadors “altura de mires” per a posar fi a esta “situació intolerable”
El fem s’amuntega fora dels contenidors a Calp. La vaga en l’arreplega dels residus i la neteja viària complix set dies. L’alcaldessa, Ana Sala, de Somos Calpe, afirma que la “situació és intolerable”. Afirma que el municipi està patint “insalubritat”. I este matí se n’ha anat, amb el regidor Álex Coca, al centre de salut pública a Dénia. Ha denunciat que el fem acumulat i sense arreplegar, fem que envolta els contenidors, ha provocat ja un problema d’índole sanitària.
“Des de l’Ajuntament estem bolcant tots els recursos i adoptant totes les mesures al nostre abast per a minimitzar l’impacte d’esta situació intolerable”, ha expressat en les seues xarxes socials l’alcaldessa. El Govern local (Somos Calpe, PSOE i Compromís) ha assegurat que sancionarà Acciona si es confirma que no està complint els servicis mínims.
“Altura de mires”
Cada dia de vaga és un suplici per a Calp, que ara, en plena campanya turística, està de gom a gom de visitants. L’alcaldessa vol que treballadors i l’empresa arriben a un acord i la vaga es desconvoque com més prompte millor. Els ha demanat “altura de mires, responsabilitat i acostament de postures”.
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