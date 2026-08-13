El Patronat Costa Blanca difon la riquesa cultural i festiva de la província en la televisió pública txeca
El Misteri d’Elx, la Nit de l’Albà i el patrimoni mariner i històric de Santa Pola centren els continguts de l’audiovisual
Un equip tècnic i periodístic de la televisió pública txeca (Česká Televize) visita, estos dies, la Costa Blanca per a gravar un documental sobre les tradicions, la riquesa cultural i l’oferta turística de la província d’Alacant. Les Festes Patronals d’Elx i el patrimoni mariner i històric de Santa Pola centren els continguts d’este treball audiovisual, que posteriorment s’emetrà per la cadena.
En este sentit, l’itinerari de rodatge preveu la gravació dels assajos generals del Misteri d’Elx —declarat obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO en 2001—, incloent-hi un ampli bloc d’entrevistes a cantors de la Capella, integrants de l’Escolania, mestres de cant, professionals de sastreria i perruqueria, tramoistes i representants institucionals de la festa.
A més, l’equip donarà cobertura a altres actes programats amb motiu de les Festes Patronals d’Elx en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció, com l’emblemàtica Nit de l’Albà, les representacions de la Vespra i la Festa i la processó de la Roà.
Durant la seua estada en la província, els professionals de Česká Televize es desplaçaran també a Santa Pola, a on coneixeran diferents enclavaments vinculats al patrimoni mariner, històric i paisatgístic del municipi. El recorregut inclou la platja del Tamarit, vinculada històricament a la vinguda de la Mare de Déu; el Parc Natural de les Salines; el castell-fortalesa; el port pesquer; l’aquari i el mirador del far.
L’equip de producció està integrat pel director i cineasta Stanislav Škoda i el realitzador i operador de càmera Dalibor Fencl, els dos encarregats de realitzar este reportatge per a la seua posterior emissió en la televisió nacional de la República Txeca.
El director del Patronat Costa Blanca, José Mancebo, ha destacat que esta iniciativa permet “reforçar la promoció de la província d’Alacant en un mercat d’especial interés, ja que mostrarà, en un mitjà de comunicació de referència, la diversitat i singularitat del nostre patrimoni, les nostres festes i els nostres paisatges”.
L’organisme autònom de la Diputació d’Alacant impulsa, juntament amb l’Oficina Espanyola de Turisme a Viena, esta acció de promoció, que es prolongarà fins a este diumenge 16 d’agost i que compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Elx (Visitelche/Elche Oasis Mediterráneo), el Patronat del Misteri d’Elx i la Regidoria de Turisme de Santa Pola.
“Esta actuació reforça l’estratègia del Patronat Costa Blanca per a posicionar l’àmplia oferta cultural, patrimonial i festiva de la província d’Alacant en els canals de màxima audiència del centre i de l’est d’Europa, alhora que projecta l’excel·lència de les seues tradicions i la versatilitat dels seus escenaris”, ha conclòs Mancebo.
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