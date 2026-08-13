Orihuela
Sanitat deixa sense servici de ressonància magnètica l’Hospital Vega Baja d’Orihuela de vesprada, segons denuncia UGT
El sindicat sosté que la falta d’activitat vespertina es produïx malgrat l’alta demanda del servici i atribuïx el problema a la reorganització del personal subrogat després de la reversió de 2021
El sindicat UGT ha denunciat, este dijous, el tancament de vesprada del servici de ressonància magnètica en l’Hospital Vega Baja d’Orihuela, una mesura que, segons assenyala, deixa sense atenció sanitària la ciutadania en una prestació “amb una demanda elevada”.
El sindicat es fa ressò de les queixes del personal sanitari subrogat, que ha decidit fer pública la situació davant del que considera una nova retallada en el servici. La ressonància magnètica va passar de gestió privada a servici públic el desembre de 2021. Des de llavors, els treballadors subrogats asseguren que les seues condicions laborals han patit un deteriorament progressiu.
Torns, desplaçaments, pèrdua de funcions…
El personal denuncia canvis continuats de torns, desplaçaments a altres servicis i pèrdua de les funcions per a les quals va ser subrogat. UGT sosté que el tancament de l’activitat de vesprada no respon a una falta real de plantilla, sinó a la distribució d’eixos professionals en altres llocs de treball.
El sindicat rebutja que la “falta de personal” s’utilitze com a explicació del tancament vespertí. Al seu juí, hi ha recursos per a mantindre l’atenció sense reduir l’horari al públic. També qüestiona la solució plantejada per la Conselleria per a cobrir la presumpta escassetat d’efectius: jornades complementàries a l’ordinària amb una retribució extraordinària. Segons UGT, la mesura no va arribar a implantar-se per la seua falta de sentit pràctic.
Lloc de treball
L’organització defén que el més raonable és mantindre l’activitat del servici i evitar una reducció horària en una prova diagnòstica rellevant per a l’atenció hospitalària. UGT recorda, a més, que el conveni del personal subrogat arreplega l’abonament d’un plus d’especialitat, un complement que ha de retribuir-se quan es modifica el lloc de treball d’estos professionals.
El sindicat afig que, des de la reversió del servici en 2021, este personal ha anat perdent funcions pròpies que desenrotllava abans de la integració en el sistema públic. També denuncia que eixes funcions estan sent assumides de manera innecessària per altres treballadors amb comeses idèntiques.
Quasi 7.000
La ressonància magnètica figura dins de l’activitat de radiodiagnòstic del Departament de Salut d’Orihuela. Segons l’última memòria d’activitat difosa, la de 2024, de l’Hospital Vega Baja, el servici va dur a terme 141.436 proves radiològiques al llarg de l’any, de les quals 6.778 van ser ressonàncies magnètiques.
L’Hospital Vega Baja d’Orihuela atén una població protegida d’uns 190.000 habitants d’Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Albatera, Catral, Dolores, Bigastro, Cox, Redován, Granja de Rocamora, Benferri, Jacarilla, Rafal, Daya Nueva i Daya Vieja.
Suscríbete para seguir leyendo
- La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
- Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
- Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
- El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
- ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
- Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
- Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
- Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa