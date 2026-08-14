Mobilització per l’escriptora
Entitats de sis comarques planten cara a la retirada del nom de l’alcoiana Isabel-Clara Simó d’un institut
L’esborrament ha mobilitzat més de 50 col·lectius que reclamen a l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins que frene la seua proposta
La possible retirada del nom d’Isabel-Clara Simó d’un institut de l’Alcúdia de Crespins ha provocat el rebuig d’entitats i col·lectius cívics de sis comarques valencianes. Les organitzacions firmants consideren que eliminar el nom de l’escriptora alcoiana suposa un “menyspreu injustificable” cap a una de les figures més rellevants de la literatura i la cultura contemporànies.
Els col·lectius de l’Alcoià, la Foia de Castalla, el Comtat, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida han fet públic el seu rebuig a la proposta de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins i reclamen que es mantinga la denominació actual del centre educatiu.
Les entitats reivindiquen la trajectòria d’Isabel-Clara Simó, que va publicar més de setanta llibres entre novel·les, relats, assajos, literatura juvenil, poesia i teatre. La seua obra, traduïda a diferents llengües, és considerada part del cànon de la literatura catalana contemporània i continua sent objecte d’estudi i lectura.
Una escriptora vinculada a l’educació
Les entitats firmants destaquen, a més, la seua relació directa amb l’ensenyança. Isabel-Clara Simó va exercir com a professora d’institut des de 1967 fins a la seua jubilació, etapa en la qual va impartir Filosofia i va acompanyar diverses generacions d’estudiants.
La seua obra també ha tingut una important presència en les aules, especialment les seues novel·les dirigides al públic juvenil.
La seua carrera ha rebut, a més, nombrosos reconeixements, entre els quals hi ha el Premi Sant Jordi de Novel·la (1993), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1999), la Medalla d’Or i el títol de Filla Predilecta d’Alcoi (2013), la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats (2016), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2017) i el Premi Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana (2020).
“Una part fonamental de la nostra identitat col·lectiva”
Els col·lectius consideren especialment rellevant el vincle de l’escriptora amb les comarques de l’interior d’Alacant. Arrelada profundament a Alcoi, Isabel-Clara Simó va mantindre sempre present el seu origen i el va projectar a través de la seua obra.
El seu nom està, a més, present en diferents espais públics de ciutats com Alcoi, Barcelona, Castelló, Crevillent, Onda, Figueres o Vila-real, a on carrers, places i jardins recorden la seua figura.
Les entitats sostenen que este reconeixement demostra que l’escriptora “transcendix qualsevol circumstància política i conjuntural”, i reivindiquen el seu llegat com a part del patrimoni cultural d’estes comarques.
En este sentit, consideren que els centres educatius no són únicament llocs destinats a l’aprenentatge acadèmic, sinó també espais a on es transmeten valors, memòria i referents. “Posar el nom d’una escriptora a un institut és un acte de reconeixement a la cultura, al coneixement i a l’esforç intel·lectual”, defenen.
Per això, advertixen que retirar el nom sense una raó objectiva que ho justifique suposaria, al seu juí, “empobrir el patrimoni simbòlic de l’educació pública” i llançar un missatge equivocat a les noves generacions. Els col·lectius firmants reclamen finalment a l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins que retire la seua proposta i mantinga el nom d’Isabel-Clara Simó en l’institut.
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