HLA i Lucentum Alacant amplien la seua aliança i ja sumen onze temporades junts
L’equip alacantí i el grup hospitalari consoliden la seua aliança per a la temporada 2026-2027 i demostren, així, la confiança mútua i el compromís amb l’esport com a ferramenta fonamental per a generar un impacte positiu en la societat alacantina
Grupo Hospitalario HLA continuarà sent el patrocinador principal del Lucentum Alacant una temporada més. D’esta manera, es consolida una aliança entre les dos entitats que arriba ja als onze anys de trajectòria conjunta.
El Dr. Francisco Ivorra, president de Grupo HLA, i Daniel Adriasola, president del Lucentum Alacant, han firmat la renovació de l’acord de patrocini que unix les dos entitats i que permetrà que el primer equip del club continue competint sota la denominació d’HLA Alacant.
Amb la firma d’este nou acord, Grupo HLA reafirma una temporada més el seu compromís amb l’esport i, especialment, amb el bàsquet alacantí. Manté un suport que va començar fa ja onze temporades i que s’ha convertit en una de les col·laboracions més sòlides i duradores de l’esport de la província.
Una unió en la qual el grup hospitalari ha acompanyat el club en alguns dels moments més importants de la seua història recent i que continuarà impulsant el creixement del projecte esportiu i social del Lucentum Alacant. L’equip agraïx a Grupo HLA “la confiança depositada durant estos onze anys i celebrem poder continuar construint junts el futur del bàsquet alacantí sota la marca HLA Alacant”.
Amb més d’una dècada a l’esquena, les dos entitats han treballat de bracet amb el convenciment que l’esport és una ferramenta fonamental per a generar un impacte positiu en la societat alacantina, a més de compartir valors com l’esforç, la superació i el treball en equip.
Sobre Grupo Hospitalario HLA
Grupo Hospitalario HLA és un dels principals proveïdors hospitalaris d’Espanya. El componen 18 hospitals i 38 centres mèdics multiespecialitat amb unitats de referència en tractaments d’última generació, que treballen de manera integrada per a proporcionar accés a una assistència sanitària d’alt nivell.
Amb 1.300 places d’hospitalització i 40 anys d’experiència, HLA és un referent en l’atenció hospitalària i ambulatòria. Els seus professionals garantixen un model d’atenció que es basa en l’excel·lència, la innovació, la responsabilitat i un tracte humà i pròxim amb el pacient.
- El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
- La empresa de parasailing de Benidorm, “consternada”, asegura que el hombre herido está estable y a punto de recibir el alta
- Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan
- Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
- El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
- Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
- La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera
- Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla