Pes econòmic
La indústria genera el 68 % de la riquesa empresarial de la Foia de Castalla
Un estudi de la patronal comarcal destaca que les 427 firmes del sector facturen 1.570 milions d’euros i ocupen 7.670 treballadors
La indústria és, de molt, el principal motor econòmic de la Foia de Castalla. Així ho reflectix l’últim informe econòmic elaborat per la patronal comarcal IBIAE, que situa en el 68 % el pes del sector industrial sobre el valor agregat del territori i consolida el seu paper com a eix de l’activitat empresarial i generador de riquesa en la comarca. Una mostra d’això són els prop de 1.570 milions d’euros de facturació de les empreses industrials i els 7.670 treballadors que ocupen.
Les dades posen de manifest l’elevada especialització industrial de la Foia de Castalla. Encara que el territori compta amb 1.147 empreses actives, l’estudi conclou que la major part del valor econòmic generat procedix de la indústria, un sector que continua liderant la inversió, l’ocupació i l’activitat empresarial, mitjançant sectors com el joguet, el plàstic, el metall i els processos industrials.
El pes estratègic de la indústria s’aprecia amb especial claredat al comparar el nombre d’empreses amb la seua aportació econòmica. Les 427 empreses industrials representen el 37,2 % del teixit empresarial, però concentren el 67,9 % del valor agregat i el 62,7 % de l’ocupació, amb 7.670 treballadors. És a dir, poc més d’un terç de les empreses genera prop de set de cada deu euros de la riquesa empresarial del territori, una proporció que confirma l’elevada especialització industrial de la Foia de Castalla.
L’informe incorpora, a més, una anàlisi comparativa de diferents grups estratègics d’empreses presents en la comarca, entre els quals hi ha les 25 companyies de major facturació, les denominades empreses gasela —caracteritzades pel seu ràpid creixement— i les empreses longeves, amb una trajectòria consolidada. L’objectiu és identificar els diferents models de competitivitat que conviuen en el territori i analitzar les fortaleses de cada un d’estos.
En esta anàlisi, les empreses gasela destaquen per presentar els millors nivells de rendibilitat operativa, amb un marge ebitda del 14,2 %, reflex de la seua capacitat per a créixer i generar valor. Per la seua banda, les empreses longeves mostren un comportament més estable i una major consolidació dels seus models de negoci, mentres que les companyies de més grandària destaquen pels seus elevats nivells de productivitat, amb unes vendes per empleat de 314.200 euros.
Comparativa
L’estudi també incorpora una comparació amb el teixit industrial del País Basc, un dels referents industrials nacionals. Tot i que les empreses basques presenten nivells de productivitat superiors, associats a una major dimensió empresarial i intensitat tecnològica, l’informe subratlla que les companyies de la Foia mantenen una elevada competitivitat en aspectes com la rendibilitat operativa i la capitalització, fet que posa de manifest la solidesa del teixit industrial de la comarca.
L’anàlisi conclou que la fortalesa econòmica de la Foia de Castalla continua basant-se en una indústria diversificada i competitiva, capaç de combinar empreses consolidades amb companyies d’alt creixement. Una estructura empresarial que continua posicionant la comarca com un dels principals pols industrials de la Comunitat Valenciana i que constituïx la base sobre la qual afrontar els reptes de productivitat, innovació i creixement dels pròxims anys.
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