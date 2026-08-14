Torrevieja
L’Hospital de Torrevieja incorpora tecnologia immersiva per a afavorir el benestar dels pacients de salut mental
El sistema transforma l’habitació en un entorn terapèutic mitjançant la projecció d’imatges de gran format i so per a afavorir la relaxació
L’Hospital Universitari de Torrevieja ha sumat a la Unitat d’Hospitalització de Salut Mental un sistema de projecció immersiva d’última generació, destinat a millorar el benestar emocional dels pacients i fer més amable la seua estada hospitalària.
La ferramenta permet convertir l’habitació en un entorn envolupant mitjançant imatges projectades a gran format sobre parets i sostre, acompanyades de so ambiental. Amb esta tecnologia poden recrear-se paisatges naturals, fons marins, boscos, cels estrelats o sessions guiades de relaxació i mindfulness, en funció de les necessitats terapèutiques de cada pacient.
Este recurs es diferencia dels sistemes convencionals de realitat virtual perquè no exigix l’ús d’ulleres. Eixa característica facilita que l’experiència puga compartir-se entre pacients i professionals durant les sessions terapèutiques, i afavorix la interacció, l’acompanyament i el vincle assistencial.
Un ingrés en un entorn més amable
La incorporació d’esta tecnologia forma part de les actuacions d’humanització que desenrotlla l’Hospital Universitari de Torrevieja per a adaptar els espais assistencials a les necessitats dels pacients i crear entorns més agradables.
En salut mental, les experiències immersives poden emprar-se com a suport a diferents intervencions dirigides a afavorir la relaxació, reduir situacions d’estrés i ansietat i contribuir a la regulació emocional, segons assenyala el departament sanitari en una nota de premsa.
Esta tecnologia ja s’utilitza en més d’un centenar de centres sanitaris nacionals i internacionals i compta amb estudis publicats que avalen els seus beneficis clínics.
Dissenyar continguts
El sistema també permet dissenyar continguts i experiències distintes segons les necessitats i els objectius que establisquen els professionals per a cada pacient.
Amb esta incorporació, la Unitat d’Hospitalització de Salut Mental amplia els recursos disponibles i reforça les iniciatives orientades a millorar l’atenció i l’experiència dels pacients durant el seu ingrés.
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