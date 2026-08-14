Toni Pérez destaca el “compromís històric” de la Diputació d’Alacant amb el Misteri d’Elx i la basílica de Santa Maria
La institució provincial aporta anualment 60.000 euros a este drama sacrolíric
A més, ha destinat 60.500 euros a sufragar íntegrament el Pla director del temple
El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha assistit, esta vesprada, a l’últim assaig general del Misteri d’Elx, que es representa estos dies en la ciutat il·licitana coincidint amb la celebració de les festes patronals en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció.
Acompanyat per l’alcalde de la localitat, Pablo Ruz, el president ha pogut contemplar en primera persona esta manifestació d’origen medieval, declarada patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO.
“El Misteri d’Elx és ànima, tradició i sentiment; és una senya d’identitat que ens definix com a poble i ens unix com a província. Per això, des de la Diputació d’Alacant és un orgull acompanyar i protegir esta obra mestra amb la qual mantenim una vinculació històrica i un suport econòmic constant, mitjançant subvencions anuals fixes per a la seua conservació, promoció i difusió cultural”, ha manifestat Toni Pérez.
En este sentit, el president ha explicat que este drama sacrolíric ha comptat enguany, una vegada més, amb una ajuda institucional de 60.000 euros.
A més, el responsable provincial ha valorat el compromís de la Diputació d’Alacant amb la basílica de Santa Maria, escenari cada any de les representacions del Misteri.
“En este marc, resulta especialment significativa la subvenció provincial de 60.500 euros concedida per a sufragar íntegrament l’elaboració del Pla director del temple”, ha assenyalat Toni Pérez, que ha afegit que esta actuació “reflectix la voluntat de la institució provincial de contribuir, des de les seues competències, a garantir l’adequada conservació d’un espai d’extraordinari valor històric, artístic i patrimonial, estretament lligat al Misteri d’Elx i a la identitat del poble il·licità”.
L’assaig general ha comptat també amb la presència dels diputats provincials Juan de Dios Navarro i Loreto Serrano, així com del president del Patronat del Misteri d’Elx, José Manuel Sabuco, entre altres autoritats.
- El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
- La empresa de parasailing de Benidorm, “consternada”, asegura que el hombre herido está estable y a punto de recibir el alta
- Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan
- Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
- El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
- Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
- La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera
- Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla