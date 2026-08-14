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Toni Pérez destaca el “compromís històric” de la Diputació d’Alacant amb el Misteri d’Elx i la basílica de Santa Maria

La institució provincial aporta anualment 60.000 euros a este drama sacrolíric

A més, ha destinat 60.500 euros a sufragar íntegrament el Pla director del temple

Últim assaig general del Misteri d’Elx

Últim assaig general del Misteri d’Elx / INFORMACIÓN

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R. E.

El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha assistit, esta vesprada, a l’últim assaig general del Misteri d’Elx, que es representa estos dies en la ciutat il·licitana coincidint amb la celebració de les festes patronals en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció.

Acompanyat per l’alcalde de la localitat, Pablo Ruz, el president ha pogut contemplar en primera persona esta manifestació d’origen medieval, declarada patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO.

“El Misteri d’Elx és ànima, tradició i sentiment; és una senya d’identitat que ens definix com a poble i ens unix com a província. Per això, des de la Diputació d’Alacant és un orgull acompanyar i protegir esta obra mestra amb la qual mantenim una vinculació històrica i un suport econòmic constant, mitjançant subvencions anuals fixes per a la seua conservació, promoció i difusió cultural”, ha manifestat Toni Pérez.

El presidente asiste al último ensayo general de esta manifestación de origen medieval, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El president assistix a l’últim assaig general d’esta manifestació d’origen medieval, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO / INFORMACIÓN

En este sentit, el president ha explicat que este drama sacrolíric ha comptat enguany, una vegada més, amb una ajuda institucional de 60.000 euros.

A més, el responsable provincial ha valorat el compromís de la Diputació d’Alacant amb la basílica de Santa Maria, escenari cada any de les representacions del Misteri.

“En este marc, resulta especialment significativa la subvenció provincial de 60.500 euros concedida per a sufragar íntegrament l’elaboració del Pla director del temple”, ha assenyalat Toni Pérez, que ha afegit que esta actuació “reflectix la voluntat de la institució provincial de contribuir, des de les seues competències, a garantir l’adequada conservació d’un espai d’extraordinari valor històric, artístic i patrimonial, estretament lligat al Misteri d’Elx i a la identitat del poble il·licità”.

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L’assaig general ha comptat també amb la presència dels diputats provincials Juan de Dios Navarro i Loreto Serrano, així com del president del Patronat del Misteri d’Elx, José Manuel Sabuco, entre altres autoritats.

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