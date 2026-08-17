Manteniment
Alacant renovarà el carrer Oceà del Cap de l'Horta per a millorar-ne voreres i accessibilitat
La intervenció preveu la millora del ferm, la incorporació d'il·luminació LED en els fanals de la zona i actuacions per a donar continuïtat a l'itinerari per als vianants de l'entorn
L'Ajuntament d'Alacant ha tret a licitació les obres de reurbanització del primer tram del carrer Oceà, al Cap de l'Horta, amb un pressupost base de 155.000 euros i un termini d'execució de tres mesos. L'actuació es concentrarà en el tram comprés entre els números 1 i 6 d'esta via, que connecta la zona de la platja de l'Albufereta amb l'entorn del Cap de l'Horta i té el seu inici i final a l'avinguda Costa Blanca, a Platja de Sant Joan.
El projecte planteja una renovació completa d'este tram del carrer amb l'objectiu de regularitzar la seua secció i adaptar l'espai públic als criteris d'accessibilitat i urbanització de la resta de la via. Una de les principals actuacions serà l'ampliació i renovació de les voreres, que comptaran amb un nou paviment i vorades per a donar continuïtat a l'itinerari per als vianants. També s'adequarà la calçada, amb el fresatge de l'asfalt existent en tota la seua secció i el seu posterior reasfaltatge.
Els treballs inclouran a més la renovació de part de les instal·lacions d'enllumenat on el projecte preveu la canalització de la xarxa i la col·locació de nous fanals amb tecnologia LED tant en la vorera com en la zona d'ús per als vianants prevista en este tram. A més, este espai per als vianants també serà objecte d'una intervenció específica, ja que l'Ajuntament preveu condicionar-lo amb gespa artificial i nou mobiliari urbà, amb l'objectiu de millorar el seu ús i la seua integració dins de l'entorn del carrer. L'actuació es completarà amb la senyalització de tot el tram renovat.
Mobilitat
La intervenció busca, d'esta manera, millorar les condicions de mobilitat per als vianants i garantir itineraris accessibles i assegurances, a més d'homogeneïtzar la imatge urbana del carrer Oceà. L'actuació forma part de l'estratègia municipal de regeneració de l'espai públic que impulsa la Regidoria d'Infraestructures i Manteniment.
La regidora d'Infraestructures i Manteniment, Cristina García, ha assenyalat que la intervenció permetrà adaptar el viari a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat universal i disseny urbà. "Orientada a fomentar la mobilitat per als vianants, garantir l'accessibilitat universal i reforçar la qualitat urbana i paisatgística en els barris de la ciutat, des de la Unitat Tècnica de Conservació de Vies Públiques del Servici d'Infraestructures i Manteniment", va assenyalar García.
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