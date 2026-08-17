Benidorm posa en marxa la segona gran transformació de l'avinguda del Mediterrani
L'Ajuntament licita per 399.300 euros la redacció del projecte que renovarà 37.930 metres quadrats entre les avingudes d'Europa i Castelló i estudiarà un pàrquing subterrani
Benidorm es prepara per a completar la transformació de l'avinguda del Mediterrani. La Junta de Govern Local ha aprovat la licitació de l'assistència tècnica que permetrà redactar el projecte bàsic i d'execució de la segona fase de reurbanització d'esta artèria i dels carrers del seu entorn, una actuació que preveu una inversió posterior pròxima als 19 milions d'euros.
El contracte per a redactar el projecte ix a licitació per 399.300 euros, IVA inclòs, i permetrà definir al detall les actuacions previstes en un àmbit d'aproximadament 37.930 metres quadrats. La intervenció abastarà el tram de l'avinguda del Mediterrani comprés entre les avingudes d'Europa i Castelló i els carrers i les avingudes adjacents cap al passeig de Llevant, entre elles Múrcia, Conca, Mallorca, Filipines i Almeria.
L'alcalde, Toni Pérez, ha assenyalat que amb este expedient l'Ajuntament “continua complint amb els compromisos” adquirits i avança en una actuació de gran envergadura l'execució de la qual suposarà al voltant de 18,9 milions d'euros.
Un estudi per a decidir si hi haurà pàrquing subterrani
Un dels elements més rellevants del contracte serà determinar la viabilitat de construir un aparcament subterrani sota l'avinguda del Mediterrani, en el tram entre Europa i Castelló.
L'empresa adjudicatària disposarà de 30 dies des de la firma per a elaborar un estudi que haurà d'analitzar la demanda i necessitat de places, la viabilitat tècnica, la situació economicofinancera i les possibles fórmules jurídiques i de gestió del futur aparcament.
Per a estudiar la viabilitat tècnica ja s'han realitzat sondatges i estudis geotècnics. El tram objecte d'anàlisi té una longitud aproximada de 1.200 metres.
La decisió sobre este aparcament quedarà, per tant, condicionada a les conclusions de l'estudi que haurà de realitzar l'empresa que en resulte adjudicatària.
Primer el projecte bàsic i després el d'execució
El contracte preveu tres treballs diferenciats. El primer serà precisament l'estudi de viabilitat de l'aparcament. Després, en un termini de 60 dies, haurà d'entregar-se el projecte bàsic de reurbanització i renovació d'infraestructures d'esta segona fase.
L'últim pas serà la redacció del projecte d'execució, que haurà de definir una actuació amb un pressupost base de licitació d'aproximadament 18.965.000 euros, amb possibilitat d'incrementar eixa quantitat fins a un 10 % en funció de les solucions constructives que finalment s'adopten.
El projecte haurà d'integrar la nova avinguda en la trama urbana i garantir la convivència entre vianants, bicicletes, vehicles i transport públic. També haurà de preveure espais per al descans, l'oci i el joc, a més de millorar l'accessibilitat i la seguretat.
La proposta haurà de prestar igualment especial atenció al disseny urbà, la il·luminació, el mobiliari, la senyalització, la jardineria, els materials i acabats i les mesures de millora ambiental i protecció enfront del trànsit.
Una transformació iniciada en 2018
Esta segona fase donarà continuïtat a la remodelació integral de l'avinguda del Mediterrani iniciada per l'Ajuntament en 2018. La primera actuació va afectar el tram comprés entre el carrer Pont i l'avinguda d'Europa, a més dels seus carrers adjacents.
Les obres, que van estar condicionades per la pandèmia, van finalitzar en 2022 després d'una inversió superior a 12 milions d'euros.
Amb la segona fase, l'Ajuntament pretén prolongar eixa transformació cap a l'extrem de l'avinguda comprés entre Europa i Castelló i el seu entorn.
La plaça de Manizales haurà de tornar a eixir a concurs
La Junta de Govern Local també ha declarat deserta la licitació de les obres d'urbanització de la plaça de Manizales i de reparació de les filtracions d'aigua detectades en el soterrani.
El procediment, que comptava amb un pressupost de 510.000 euros, no ha rebut cap oferta empresarial. L'Ajuntament prepara ara un nou expedient amb un pressupost major per a intentar atraure empreses interessades.
Toni Pérez ha atribuït la situació a l'increment dels costos de construcció i ha assenyalat que els tècnics municipals estan treballant a refer els plecs.
L'actuació presenta, a més, una especial complexitat pel fet que la plaça és de titularitat pública mentres que l'aparcament situat davall d'esta és privat. L'Ajuntament sosté que la intervenció no pot limitar-se a una millora estètica, sinó que ha d'oferir una solució definitiva a les filtracions i als problemes estructurals existents.
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