Salut pública
La calor extrema deixa 28 morts a la província d'Alacant en la primera quinzena d'agost
El 80 % de les defuncions estimades per les altes temperatures es van concentrar entre els dies 10 i el 16, amb casos des de la franja d'edat de 14 a 44 anys
Durant la primera quinzena d'agost s'han registrat 28 morts atribuïbles a les altes temperatures a la província d'Alacant, el 80 % d'elles, 22, en la segona setmana, segons les estimacions del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) de l'Institut de Salut Carles III. En el que va d'estiu, en sumem 156, i més de 3.000 en tota Espanya, tot un problema de salut pública que afecta sobretot persones de més de 65 anys amb malalties prèvies a què la intensa calor accelera el fatal desenllaç.
De l'1 al 16 d'agost s'han produït en total a Espanya 1.213 morts d'acord amb l'estadística del sistema del Ministeri de Sanitat, de les quals 64 s'han registrat a la Comunitat Valenciana. A les que s'haurien produït a la província d'Alacant, que suposen el 43 % de tots els decessos per calor en el citat període, se sumen les 19 de la de Castelló i les 17 restants a la província de València.
A escala autonòmica, es tracta de 33 hòmens i 31 dones, la majoria de les quals tenia una edat superior als 65 anys, segons les dades publicades pel sistema MoMo. A escala provincial, s'atribuïx a les altes temperatures el desenllaç fatal en 13 hòmens i 15 dones. S'ha registrat un cas entre els 15 i els 44 anys d'edat; tres casos entre els 45 i els 64; quatre entre 65 i 74 anys; tres més entre 75 i 84, i 16 de més de 85 anys.
La més letal
La setmana compresa entre el 10 i el 16 d'agost també ha sigut la més letal en tota la Comunitat, amb 51 persones mortes, mentres que en la setmana entre el 3 i el 9 d'agost van ser 9 els casos de morts atribuïts a la calor extrema, i els quatre restants entre els dies 1 i 2 d'agost.
Per dies, la majoria de defuncions es va produir el 15 i 16 d'agost, els dos amb huit; el 14 amb nou morts atribuïbles a les altes temperatures; el dia 13 amb 7 decessos; el 10, 11 i 12 d'agost es van produir sis morts cada dia, i la resta entre l'1 i el 9 d'agost.
La xifra de morts durant la primera quinzena d'agost de 2026 és més alta que la que es va produir en les mateixes dates de 2025, quan va haver-hi 47 defuncions, però és molt menor que la registrada en 2024, quan entre l'1 i el 16 d'agost van ser 150 les morts atribuïbles a les altes temperatures.
Les altes temperatures actuen com un factor desencadenant o agreujant de malalties cardiovasculars, respiratòries, renals o neurològiques prèvies
Menys que al juliol
Afortunadament, també és inferior a la registrada en el mateix període de juliol, amb 160 morts en tota la Comunitat entre l'1 i el 16 de juliol, d'estes 87, és a dir, més de la mitat a les comarques alacantines. En tot l'estiu són ja 299 els decessos que l'Institut Carles III relaciona amb la calor en tot el territori autonòmic, d'estes, 156 a la província d'Alacant.
A escala nacional, la xifra s'eleva a 3.236 persones des de l'1 de juliol, d'estes, més de dos mil en eixe mes. Es tracta d'una de les quantitats més elevades registrades en els últims anys i reflectix l'important impacte que les onades de calor tenen sobre la salut pública, especialment entre les persones d'edat avançada i els qui patixen malalties cròniques.
La majoria d'estes persones no moren per un colp de calor, sinó que les altes temperatures actuen com un factor desencadenant o agreujant de malalties cardiovasculars, respiratòries, renals o neurològiques ja existents.
Efectes en la salut
Una insuficiència cardíaca, un ictus o una descompensació respiratòria poden precipitar-se durant una ona de calor i avançar la defunció de persones especialment vulnerables. Per este motiu, resulta molt difícil conéixer el verdader impacte de la calor simplement revisant els certificats de defunció.
De fet, les dades mostren que la immensa majoria de les morts atribuïbles a la calor corresponen a persones majors de 65 anys, especialment majors de 85 anys. També presenten major risc els qui patixen malalties cardiovasculars, respiratòries, renals, diabetis o trastorns neurològics, així com les persones institucionalitzades o que viuen a soles.
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