Turisme marítim
El port d'Alacant programa una inversió d'1,1 milions per a ampliar el moll de creuers
Les obres permetran l'amarrament simultani de grans vaixells en un any en què els passatgers han augmentat un 40 %
El port d'Alacant està fent una ferma aposta per potenciar el trànsit de creuers, i això s'està reflectint en un creixent nombre d'escales que requerixen una adaptació i millora de les infraestructures portuàries. Tant és així que s'ha programat una inversió d'1,1 milions d'euros este mateix any per a ampliar la línia d'amarrament del moll destinat a esta activitat, de manera que puguen atracar grans embarcacions de manera simultània sense les estretors actuals. Tot això en un context en el qual durant el primer semestre de 2026 van arribar a la ciutat 137.000 creueristes, la qual cosa suposa un increment del 40 % en relació amb l'exercici passat.
El port d'Alacant ha incrementat significativament el nombre d'escales de creuers, havent-se comprovat també un augment dels dies en què coincidixen dos o més embarcacions de manera simultània. En este sentit, i atés que cada vegada els creuers són de majors dimensions, també s'ha posat de manifest que el moll actual resulta escàs per a l'amarrament de dos vaixells al mateix temps.
És per això que l'Autoritat Portuària ha inclòs en el seu pla anual de contractació pública l'ampliació de la línia d'amarraments del moll 14, on atraquen els creuers. Amb esta actuació, segons la informació facilitada, es pretén prolongar en uns 60 metres esta línia mitjançant la construcció de dos ducs d'alba, a més de condicionar 45 metres de moll per a l'atracada de les embarcacions de pràctics i amarradors.
Una vegada ja ha sigut redactat el projecte a este efecte, el port d'Alacant ha programat una inversió d'1,1 milions d'euros per a escometre estes obres que, en principi, tindran un termini d'execució de vora un any.
La millora d'estes infraestructures s'emmarca en la promoció que s'està duent a terme d'Alacant com a port base per a creuers premium al Mediterrani. Sense anar més lluny, en l'última edició de la fira Seatrade Cruise Global a Miami, l'esdeveniment més rellevant del sector a escala mundial, es van mantindre diverses reunions de treball per a reforçar el posicionament de la ciutat en el mapa internacional dels creuers, consolidant el seu paper com a port d'escala i avançant cap a la seua designació com a port base per a determinades rutes, especialment de creuers premium i d'expedició.
Així mateix, es treballa per a continuar incrementant les escales com a port d'embarcament, prioritzant la qualitat del producte turístic i fomentant un creixement sostenible i desestacionalitzat que beneficie tota la província.
Durant el primer semestre d'enguany, últimes dades disponibles, van passar pel port d'Alacant 47 creuers, quatre més que l'any passat, si bé el més significatiu és l'augment de passatgers, del 40,7 %, la qual cosa ha portat la xifra a 137.180.
Impacte econòmic
Amb tot, les previsions que es manegen passen per tancar l'any amb uns 300.000 creueristes, gràcies a l'arribada d'uns 115 vaixells. Unes xifres gens menyspreables, que es calcula tindrà un impacte econòmic de 85 milions d'euros, gràcies al gasto directe i indirecte generat pels passatgers i tripulacions tant a la ciutat com en el seu entorn.
I és que el que es busca és que el port continue consolidant-se com la porta d'entrada a la província i a les seues múltiples destinacions turístiques, des de les platges emblemàtiques de la Costa Blanca fins als pobles de l'interior. Segons destaquen des de la mateixa Autoritat Portuària, l'oferta d'allotjament, gastronomia, naturalesa i oci convertix Alacant en una de les destinacions més completes i atractives del Mediterrani, oferint experiències úniques durant tot l'any.
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