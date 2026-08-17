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Medi ambient

La serra de Crevillent encara dos setmanes clau contra els incendis

Un total de 89 voluntaris de huit associacions mantenen la vigilància forestal en l'enclavament natural fins al pròxim 31 d'agost

Protecció Civil és una de les entitats locals que col·laboren en esta iniciativa de prevenció d'incendis forestals a Crevillent

Protecció Civil és una de les entitats locals que col·laboren en esta iniciativa de prevenció d'incendis forestals a Crevillent / INFORMACIÓN

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V. L. Deltell

V. L. Deltell

El voluntariat mediambiental de Crevillent afronta les dos últimes setmanes de la seua campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals en la serra. Un total de 89 persones pertanyents a huit associacions participen en el dispositiu, iniciat l'1 de juliol i que romandrà actiu fins al 31 d'agost, després d'unes setmanes especialment intenses per les successives onades de calor i els episodis de risc extrem d'incendis.

La iniciativa, coordinada per la Regidoria de Medi Ambient, reforça la vigilància durant els mesos de major perill i desenvolupa a més una labor d'informació i conscienciació entre els qui visiten la serra de Crevillent.

Huit associacions sobre el terreny

En el dispositiu participen la Colla Ecologista Cultural El Campanà, Associació Corre per Crevillent, Club Esportiu de Caça La Totovía, Protecció Civil de Crevillent, Amics de la Natura, Creu Roja, Club Atletisme Marathón Crevillent i Associació M. C. Keuper.

El regidor de Medi Ambient, Francisco Verdú, destacava la importància d'este treball assegurant que «la implicació dels voluntaris torna a demostrar el compromís que hi ha a Crevillent amb la conservació del nostre patrimoni natural. La seua labor resulta essencial tant en la prevenció com en la sensibilització dels usuaris que visiten la serra durant l'estiu».

Cruz Roja es una de las nueve entidades que colaboran en esta iniciativa en la Sierra de Crevillente

Creu Roja és una de les nou entitats que col·laboren en esta iniciativa a la serra de Crevillent / INFORMACIÓN

Una ajuda de 8.000 euros

El programa compta amb una subvenció de 8.000 euros de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, dins de les ajudes al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals (PIFVOL) de 2026. L'aportació sufraga samarretes identificatives, protecció solar, repel·lents d'insectes, farmacioles, combustible, dietes i assegurances. Verdú agraïa l'esforç dels participants, "la dedicació de totes les persones que, un estiu més, dediquen part del seu temps lliure a protegir la nostra serra. El seu treball altruista és un exemple de compromís amb el medi ambient i amb Crevillent».

Formació per a detectar qualsevol incidència

Abans del començament de la campanya, els 89 participants van rebre el 17 de juny una jornada formativa a la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó sobre prevenció, nivells de preemergència, restriccions de l'ús del foc i atenció als visitants.

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També van aprendre a identificar possibles columnes de fum i el protocol que han de seguir per a comunicar immediatament qualsevol incidència a Emergències 112. Després de mes i mig d'activitat i diversos episodis de temperatures extremes, els voluntaris mantenen ara la vigilància durant la recta final d'agost. No cal baixar la guàrdia.

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