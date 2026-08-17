Medi ambient
La serra de Crevillent encara dos setmanes clau contra els incendis
Un total de 89 voluntaris de huit associacions mantenen la vigilància forestal en l'enclavament natural fins al pròxim 31 d'agost
El voluntariat mediambiental de Crevillent afronta les dos últimes setmanes de la seua campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals en la serra. Un total de 89 persones pertanyents a huit associacions participen en el dispositiu, iniciat l'1 de juliol i que romandrà actiu fins al 31 d'agost, després d'unes setmanes especialment intenses per les successives onades de calor i els episodis de risc extrem d'incendis.
La iniciativa, coordinada per la Regidoria de Medi Ambient, reforça la vigilància durant els mesos de major perill i desenvolupa a més una labor d'informació i conscienciació entre els qui visiten la serra de Crevillent.
Huit associacions sobre el terreny
En el dispositiu participen la Colla Ecologista Cultural El Campanà, Associació Corre per Crevillent, Club Esportiu de Caça La Totovía, Protecció Civil de Crevillent, Amics de la Natura, Creu Roja, Club Atletisme Marathón Crevillent i Associació M. C. Keuper.
El regidor de Medi Ambient, Francisco Verdú, destacava la importància d'este treball assegurant que «la implicació dels voluntaris torna a demostrar el compromís que hi ha a Crevillent amb la conservació del nostre patrimoni natural. La seua labor resulta essencial tant en la prevenció com en la sensibilització dels usuaris que visiten la serra durant l'estiu».
Una ajuda de 8.000 euros
El programa compta amb una subvenció de 8.000 euros de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, dins de les ajudes al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals (PIFVOL) de 2026. L'aportació sufraga samarretes identificatives, protecció solar, repel·lents d'insectes, farmacioles, combustible, dietes i assegurances. Verdú agraïa l'esforç dels participants, "la dedicació de totes les persones que, un estiu més, dediquen part del seu temps lliure a protegir la nostra serra. El seu treball altruista és un exemple de compromís amb el medi ambient i amb Crevillent».
Formació per a detectar qualsevol incidència
Abans del començament de la campanya, els 89 participants van rebre el 17 de juny una jornada formativa a la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó sobre prevenció, nivells de preemergència, restriccions de l'ús del foc i atenció als visitants.
També van aprendre a identificar possibles columnes de fum i el protocol que han de seguir per a comunicar immediatament qualsevol incidència a Emergències 112. Després de mes i mig d'activitat i diversos episodis de temperatures extremes, els voluntaris mantenen ara la vigilància durant la recta final d'agost. No cal baixar la guàrdia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los toldos de última generación se multiplican en las fachadas de Alicante para paliar el calor
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de este gran maestro de la carpintería
- Libertad para el joven detenido por agredir a otro que falleció en una pelea en la parada del TRAM en la Playa de San Juan
- Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
- Las segundas residencias tiran del boom turístico alicantino
- El pirómano de Albatera lo vuelve a hacer: quinto incendio junto a la A-7 y el casco urbano en tres meses
- Alicante respira por fin de madrugada: ninguna estación de Aemet registra una noche tórrida
- El PSOE se ofrece a sumar por la N-332 en Torrevieja pese al problema de fondo: la duplicación no cabe por falta de suelos que ocuparon los constructores