Fogueres
Alacant prepara sis racons municipals per a repartir l'oci en Fogueres pels barris
L'equip de govern del PP assenyala que es continuen estudiant els expedients oberts a algunes comissions per possibles incompliments, si bé encara no ha iniciat cap procediment sancionador
L'Ajuntament d'Alacant prepara vora sis racons municipals per a les Fogueres de 2027 amb els quals pretén repartir l'activitat d'oci nocturn per diferents punts de la ciutat i evitar que es concentre en el centre. La xifra, que hauria sigut traslladada a les comissions festeres durant una reunió amb la regidora de Festes, Cristina Cutanda, celebrada la setmana passada, encara no està tancada oficialment, i l'equip de govern del PP tampoc concreta públicament on s'instal·laran estos espais que serviran com a alternativa als racons que les fogueres perdran amb el nou model.
La proposta forma part del canvi de model anunciat per la Regidoria de Festes després de les Fogueres de 2026. La intenció és que, després de limitar a un el nombre de racons que podrà tindre cada foguera i eliminar el format de racó-discoteca lligat a les comissions, l'oci puga mantindre's en espais de concessió pública gestionats sota les condicions fixades per l'Ajuntament. El que encara no està decidit és el mapa d'estos recintes ni el seu nombre exacte.
Sis espais, però sense ubicacions
El vicealcalde, Manuel Villar, va confirmar este dimarts que l'Ajuntament treballa amb una xifra pròxima a la que Cristina Cutanda va traslladar a les comissions en una reunió mantinguda la setmana passada al costat de la Federació de Fogueres. "El nombre estarà en eixe entorn (sis), però no està perfilat ni el nombre ni la ubicació exacta", va assenyalar Villar durant la roda de premsa posterior a la Junta de Govern.
L'equip de govern del PP vol que estos espais no es concentren en el centre d'Alacant i la intenció, segons Villar, és repartir-los per diferents zones de la ciutat per a evitar que la nova oferta d'oci atraga el públic únicament cap al centre i acabe restant activitat a les comissions i barraques dels barris. "La idea és cobrir tota la ciutat, obrir tota la ciutat, que no estiga tot en el centre perquè es perjudica les fogueres i barraques de barri", va explicar el vicealcalde.
L'Ajuntament, per tant, té definit el criteri territorial, però encara no ha comunicat quins emplaçaments està estudiant ni quan preveu tancar el disseny definitiu. Estos espais de concessió pública serviran per a absorbir part de l'activitat d'oci que fins ara es desenvolupava en els diferents racons de les comissions. El nou model preveu que tinguen programació i unes condicions regulades per l'Ajuntament d'Alacant, especialment en matèria d'horaris, seguretat, neteja i convivència. A més, l'activitat econòmica generada per les concessions es planteja com una via per a contribuir a sufragar gastos de les mateixes festes i augmentar les ajudes a les fogueres.
Sense sancions ara com ara
L'altra qüestió que continua oberta després de les Fogueres de 2026 són els possibles incompliments comesos durant les festes, entre els quals l'equip de govern del PP va detectar casos de publicitat d'empreses d'oci en segons i tercers racons, venda d'entrades i situacions que podien fer pensar que espais autoritzats a entitats festeres estaven sent explotats per tercers. L'Ajuntament d'Alacant encara no ha resolt cap expedient sancionador i tampoc pot precisar quants procediments podrien acabar derivant en una sanció o quines comissions es veurien afectades
Villar ha explicat que els servicis municipals estan revisant actualment els expedients i tota la documentació abans de prendre una decisió. "Quant a expedients sancionadors, no se n'ha pres cap resolució", va indicar Villar. El vicealcalde tampoc va concretar quants expedients estan oberts en estos moments.
La possibilitat de sancionar, no obstant això, continua sobre la taula. "S'estan veient els expedients i la documentació i es prendran mesures en funció d'esta", va assenyalar Villar.
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