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Benidorm encapçala el rànquing nacional de nombre de nits tòrrides este estiu: 61 sense baixar dels 25 °C

MeteOrihuela ha compartit les dades en què altres dos municipis alacantins apareixen en el top 8: Torrevieja i Orihuela Costa

La Comunitat Valenciana es prepara per a dos dies de calor extrema i vents de ponent

La Comunitat Valenciana es prepara per a dos dies de calor extrema i vents de ponent

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

61 nits per damunt dels 25 °C viscudes a Benidorm en el que portem este estiu. Des de MeteOrihuela han assenyalat el "claríssim augment" d'hores nocturnes en les quals el mercuri no baixa. En el que va d'estiu fins a este 18 d'agost, la capital de la Marina Baixa encapçala la llista amb més de seixanta nits tòrrides, seguida per La Manga, amb 51, i Torrevieja, amb 43 nits per damunt dels 25 graus.

Tres ciutats alacantines en el top

A més de Benidorm i Torrevieja, este top de les huit ciutats amb major nombre de nits tòrrides compta amb un altre municipi alacantí on apreta la calor: Orihuela Costa, amb un total de 37 nits en què el termòmetre no va baixar de 25 graus.

Després del municipi oriolà es troben Cullera, amb 35; Palma, amb 32; Almería, amb 27, i, finalment, Barcelona, amb 25 nits tòrrides.

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