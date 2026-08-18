Benidorm encapçala el rànquing nacional de nombre de nits tòrrides este estiu: 61 sense baixar dels 25 °C
MeteOrihuela ha compartit les dades en què altres dos municipis alacantins apareixen en el top 8: Torrevieja i Orihuela Costa
61 nits per damunt dels 25 °C viscudes a Benidorm en el que portem este estiu. Des de MeteOrihuela han assenyalat el "claríssim augment" d'hores nocturnes en les quals el mercuri no baixa. En el que va d'estiu fins a este 18 d'agost, la capital de la Marina Baixa encapçala la llista amb més de seixanta nits tòrrides, seguida per La Manga, amb 51, i Torrevieja, amb 43 nits per damunt dels 25 graus.
Tres ciutats alacantines en el top
A més de Benidorm i Torrevieja, este top de les huit ciutats amb major nombre de nits tòrrides compta amb un altre municipi alacantí on apreta la calor: Orihuela Costa, amb un total de 37 nits en què el termòmetre no va baixar de 25 graus.
Després del municipi oriolà es troben Cullera, amb 35; Palma, amb 32; Almería, amb 27, i, finalment, Barcelona, amb 25 nits tòrrides.
Avís taronja
Ara com ara, la província d'Alacant es prepara per a una ponentada amb avís taronja i fins a 43 °C en el litoral nord per a este dimecres. AEMET ha establit ja les zones d'avís en tota la Comunitat Valenciana i les franges horàries a les quals afecta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio
- Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
- Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
- Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
- El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche
- La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
- Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
- La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas