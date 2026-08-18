Canvi climàtic
El parc de la Marjal d'Alacant s'erigirà com a escenari internacional per a explorar solucions a fenòmens extrems
La Generalitat ha convocat unes jornades entre el 20 i el 23 de setembre que reuniran representants de grans ciutats i regions d'Europa, Àsia i el Pacífic
Una missió internacional en la qual es donarà a conéixer l'experiència de la Comunitat Valenciana en adaptació a inundacions i onades de calor. També per a identificar solucions transferibles entre territoris. És el que s'acollirà entre el 20 i el 23 de setembre a través del programa europeu International Urban and Regional Cooperation (IURC), que promou la cooperació entre ciutats i regions europees i d'altres continents per a impulsar el desenvolupament urbà sostenible i l'acció climàtica a través de l'intercanvi d'experiències.
L'esdeveniment, en el qual Alacant tindrà un paper central a través del parc de la Marjal, reunirà representants de grans ciutats i regions d'Europa, Àsia i el Pacífic. Procediran, concretament, de Bolonya (Itàlia), Sofia (Bulgària), Hamburg (Alemanya), Kyoto i Kawasaki (Japó), Pimpri-Chinchwad (Índia) i Christchurch (Nova Zelanda), que formen part de la Comunitat de Pràctiques d'Adaptació Climàtica, grup de treball que reunix experts, tècnics i ciutadans per a explorar solucions contra el canvi climàtic i que lidera la Comunitat Valenciana.
En total se celebraran quatre jornades de treball per a analitzar “algunes de les principals solucions i estratègies impulsades per la Generalitat per a reforçar la resiliència enfront d'inundacions i onades de calor”, expliquen des de l'executiu autonòmic. El programa inclou sessions tècniques i tallers de treball amb visites a projectes de referència desenvolupats a la Comunitat.
Entre estos llocs per a visitar està el del parc inundable de la Marjal d'Alacant, situat a Platja de Sant Joan, i també la xarxa de sensors i refugis climàtics de la ciutat de València, els depòsits pluvials del mateix terme municipal, els aiguamolls artificials del Tancat de la Pila de l'Albufera i la presentació del futur Sistema Metropolità de Parcs, desenvolupat després de la DANA del 29 d'octubre de 2024, que va provocar 230 morts a la província de València.
Les visites a estos espais “permetran abordar alguns dels principals reptes que compartixen els territoris participants”, expliquen des de la Conselleria de Presidència, liderada pel conseller José Luis Díez. Estos reptes són “la gestió del risc d'inundacions, l'adaptació a les onades de calor, l'aplicació de solucions basades en la naturalesa, la gestió de residus, l'ús de plataformes de dades climàtiques i la implicació de la ciutadania en les polítiques de resiliència”.
Al seu torn, la missió serviria per a “avançar en el disseny de projectes pilot conjunts i enfortir la cooperació entre les ciutats i regions participants”. De fet, l'objectiu és “reforçar la presència de la Comunitat Valenciana en les xarxes europees i internacionals de cooperació, afavorint l'intercanvi de bones pràctiques i la creació d'aliances que contribuïsquen a millorar les polítiques públiques, impulsar la innovació i reforçar la competitivitat en el territori”.
L'últim precedent en este intercanvi d'experiències va tindre lloc al juny, quan una delegació de la Comunitat va participar en la World Cities Summit de Singapur, cimera mundial per a líders governamentals i experts de la indústria que tracta desafiaments urbans sostenibles. En aquell moment es van donar a conéixer les propostes desenvolupades pel país amfitrió de la cimera en matèria de vivenda assequible, planificació urbana i cohesió social.
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