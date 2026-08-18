Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranjaZonas y horas de alerta por calorAgresión mortal en San JuanTaxista "inmigrantes"Paciente espera 4 mesesEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Polèmica política

PP i PSOE creuen retrets per la nova Rosaleda d'Alcoi: ombra, jocs infantils i una reforma de 4,3 milions

Els populars reclamen més zones d'ombra i equipaments mentres que els socialistes defenen el projecte i recorden que l'actuació permet recuperar la legalitat de l'espai

La Rosaleda s'ha convertit en punt de controvèrsia per a PSOE i PP

La Rosaleda s'ha convertit en punt de controvèrsia per a PSOE i PP

Juani Ruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Amaya Marín

Alcoi

La nova Rosaleda d'Alcoi s'ha convertit en escenari d'un nou enfrontament entre el PP i el PSOE a compte dels equipaments de la plaça. Els populars han posat el focus en la falta de zones d'ombra, el reduït nombre de bancs i l'absència, de moment, d'una àrea de jocs infantils, mentres que els socialistes reivindiquen el projecte executat i recorden l'origen d'una reforma que ha suposat una inversió de 4,3 milions d'euros.

El portaveu del Partit Popular, Carlos Pastor, considera que, després del temps i els diners invertits en la remodelació, s'han deixat de costat alguns elements bàsics per a garantir l'ús quotidià d'este espai públic. En concret, reclama mesures per a incrementar les zones d'ombra i millorar les condicions d'estada de famílies, majors i xiquets, especialment durant les hores de major exposició a la calor.

Pastor sosté que estes carències limiten l'aprofitament de la plaça i reclama solucions que permeten gaudir de la Rosaleda durant tot l'any.

“Cinisme” i il·legalitats

La resposta del PSOE ha arribat de la mà de la seua secretària general, Lorena Zamorano, que ha acusat els populars d'actuar amb “cinisme” per qüestionar ara la falta d'ombra. Els socialistes recorden que l'actual intervenció no respon únicament a una renovació estètica, sinó a la necessitat de recuperar la legalitat d'un espai l'anterior configuració del qual, promoguda durant un govern del PP, va ser declarada il·legal per la justícia.

El PSOE defén que el nou projecte incorpora una important quantitat de vegetació, encara que els arbres plantats encara són jóvens i necessiten temps per a assolir la grandària necessària per a proporcionar una ombra natural significativa. Els socialistes consideren, per tant, que la situació actual ha de valorar-se tenint en compte l'evolució prevista del jardí.

Respecte a la zona de jocs infantils, el govern socialista assenyala que està prevista en el projecte, però que s'ha optat per esperar que la vegetació i el jardí s'estabilitzen abans d'instal·lar-la. També recorda que l'anterior Rosaleda comptava amb una zona infantil de reduïdes dimensions i tampoc disposava d'una dotació significativa de bancs i ombra natural.

Noticias relacionadas

L'encreuament de declaracions torna a posar sobre la taula el debat sobre una actuació que ha generat controvèrsia des dels seus inicis. Mentres el PP centra les seues crítiques en les condicions actuals de la plaça i reclama més elements per a fer-la més habitable, el PSOE al·ludix a la recuperació de l'espai verd i la necessitat de corregir les conseqüències de l'anterior actuació urbanística.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio
  2. Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
  3. Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
  4. Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
  5. El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
  7. Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
  8. La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas

Federico García Lorca: 90 años del fusilamiento del poeta cuyo cuerpo nunca apareció

Federico García Lorca: 90 años del fusilamiento del poeta cuyo cuerpo nunca apareció

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

La hoguera Ciudad Jardín exige a la Federació que se desmarque del veto del Ayuntamiento de Alicante a nuevas comisiones

La hoguera Ciudad Jardín exige a la Federació que se desmarque del veto del Ayuntamiento de Alicante a nuevas comisiones

El gobierno de Barcala culpa al Consell de no abrir el expediente sancionador a Tambora pese a enviarle la documentación 18 días después del precinto

El gobierno de Barcala culpa al Consell de no abrir el expediente sancionador a Tambora pese a enviarle la documentación 18 días después del precinto

La Generalitat propone inyectar 52.000 euros a la empresa que organiza la feria taurina de Hogueras en Alicante tras una sentencia judicial

La Generalitat propone inyectar 52.000 euros a la empresa que organiza la feria taurina de Hogueras en Alicante tras una sentencia judicial

Conchi Gabarrón pone el broche a tres noches de emoción en Santa Pola al proclamarse Reina de la Tercera Edad

Conchi Gabarrón pone el broche a tres noches de emoción en Santa Pola al proclamarse Reina de la Tercera Edad

Benidorm encapçala el rànquing nacional de nombre de nits tòrrides este estiu: 61 sense baixar dels 25 °C

Benidorm encapçala el rànquing nacional de nombre de nits tòrrides este estiu: 61 sense baixar dels 25 °C
Tracking Pixel Contents