Polèmica política
PP i PSOE creuen retrets per la nova Rosaleda d'Alcoi: ombra, jocs infantils i una reforma de 4,3 milions
Els populars reclamen més zones d'ombra i equipaments mentres que els socialistes defenen el projecte i recorden que l'actuació permet recuperar la legalitat de l'espai
La nova Rosaleda d'Alcoi s'ha convertit en escenari d'un nou enfrontament entre el PP i el PSOE a compte dels equipaments de la plaça. Els populars han posat el focus en la falta de zones d'ombra, el reduït nombre de bancs i l'absència, de moment, d'una àrea de jocs infantils, mentres que els socialistes reivindiquen el projecte executat i recorden l'origen d'una reforma que ha suposat una inversió de 4,3 milions d'euros.
El portaveu del Partit Popular, Carlos Pastor, considera que, després del temps i els diners invertits en la remodelació, s'han deixat de costat alguns elements bàsics per a garantir l'ús quotidià d'este espai públic. En concret, reclama mesures per a incrementar les zones d'ombra i millorar les condicions d'estada de famílies, majors i xiquets, especialment durant les hores de major exposició a la calor.
Pastor sosté que estes carències limiten l'aprofitament de la plaça i reclama solucions que permeten gaudir de la Rosaleda durant tot l'any.
“Cinisme” i il·legalitats
La resposta del PSOE ha arribat de la mà de la seua secretària general, Lorena Zamorano, que ha acusat els populars d'actuar amb “cinisme” per qüestionar ara la falta d'ombra. Els socialistes recorden que l'actual intervenció no respon únicament a una renovació estètica, sinó a la necessitat de recuperar la legalitat d'un espai l'anterior configuració del qual, promoguda durant un govern del PP, va ser declarada il·legal per la justícia.
El PSOE defén que el nou projecte incorpora una important quantitat de vegetació, encara que els arbres plantats encara són jóvens i necessiten temps per a assolir la grandària necessària per a proporcionar una ombra natural significativa. Els socialistes consideren, per tant, que la situació actual ha de valorar-se tenint en compte l'evolució prevista del jardí.
Respecte a la zona de jocs infantils, el govern socialista assenyala que està prevista en el projecte, però que s'ha optat per esperar que la vegetació i el jardí s'estabilitzen abans d'instal·lar-la. També recorda que l'anterior Rosaleda comptava amb una zona infantil de reduïdes dimensions i tampoc disposava d'una dotació significativa de bancs i ombra natural.
L'encreuament de declaracions torna a posar sobre la taula el debat sobre una actuació que ha generat controvèrsia des dels seus inicis. Mentres el PP centra les seues crítiques en les condicions actuals de la plaça i reclama més elements per a fer-la més habitable, el PSOE al·ludix a la recuperació de l'espai verd i la necessitat de corregir les conseqüències de l'anterior actuació urbanística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio
- Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
- Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
- Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
- El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche
- La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
- Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
- La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas