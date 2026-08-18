Emergència residencial
El PSPV anuncia una iniciativa a les Corts perquè el Consell retire les pujades del preu de les VPP
Els socialistes reclamen també que es limite l'accés a esta mena de vivendes a les rendes per davall dels 46.800 euros anuals
Recuperar l'esperit del decret del Botànic en matèria de vivenda protegida. És el que pretén el PSPV a les Corts. El grup socialista ha anunciat que presentarà una proposició no de llei (PNL) per a recuperar dos dels aspectes centrals de l'anterior legislació, modificada de manera substancial amb l'entrada del PP al Consell.
En concret, la portaveu adjunta del PSPV en la cambra autonòmica, María José Salvador, explica que les correccions que pretén establir són dos. Una, recuperar el mòdul pel qual se situava en 2.200 euros el preu màxim del metre quadrat en una vivenda protegida. Esta quantitat va ser elevada per primera vegada en 2024, amb Carlos Mazón com a president de la Generalitat, quan va ascendir a 2.400 euros. Recentment s'ha decretat una nova pujada del 7 %, que situa en 2.568 euros este màxim, tal com va publicar divendres passat el DOGV a través d'una resolució de la Conselleria de Vivenda, liderada per la vicepresidenta Susana Camarero. Esta pujada obeïx a un acord amb els empresaris del sector, que han aplaudit la iniciativa.
El PSPV ha tornat a criticar la pujada afirmant que “el PP i el president Pérez Llorca estan preocupats únicament per millorar les condicions dels qui volen fer negoci amb la vivenda protegida”, ha criticat Salvador, que demana que “l'Administració pública establisca les millors condicions per a garantir el dret d'accés a una vivenda a totes aquelles persones que ho necessiten”.
Rebaixar el límit d'ingressos
L'altra mesura que el PSPV, segons ha anunciat, introduirà en la futura PNL és recuperar el límit d'ingressos que va establir el Botànic, que se situava en un màxim de 46.800 euros anuals i va passar a 54.600 amb el PP en el Consell, la qual cosa va suposar un 16,7 % d'increment.
Segons Salvador, que també va ser consellera de Vivenda durant la primera legislatura del Botànic (2015-2019), “no té cap sentit pujar el preu de la vivenda protegida i, al mateix temps, ampliar el nivell de renda dels qui hi poden accedir”.
La solució que plantegen des del PSOE és que la vivenda protegida “es construïsca amb suport públic” i que “mantinga la seua protecció i la seua funció social de manera permanent, evitant que puga acabar convertint-se en vivenda lliure i ser objecte d'operacions especulatives”.
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