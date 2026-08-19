Compromís-Sumar exigix mesures al Govern perquè impedisca la compra de pisos a no residents a Alacant
Alberto Ibáñez, diputat al Congrés, registra una pregunta dirigida a tres ministeris per a demanar garantir el dret a la vivenda a la població que viu a la ciutat
Prohibir la compra de vivenda a la població no resident a Alacant. És el que pretén el grup parlamentari de Sumar al Congrés, on també s'integra el diputat Alberto Ibáñez, membre de Compromís, que ha registrat una pregunta parlamentària per a exigir “mesures concretes” al Govern d'Espanya.
Ibáñez fa referència a l'encariment de la vivenda, que en 2026 va arribar, segons les seues dades aportades, als 3.204 euros per metre quadrat, suposant este ascens “un 16,8 % més que l'any anterior a Alacant”. Un “augment vertiginós” que, afirma, “ha sigut espentat, entre altres factors, per la compra de població no resident”, que va pagar “aproximadament un 76 % més que les persones compradores residents espanyoles”.
Assegura, al seu torn, que “la tendència ha empitjorat” en este 2026, i “davant l'elevat pes de les compravendes de vivendes realitzades per persones estrangeres no residents”, que arriba al 33,1 %, sol·licita que es duguen a terme iniciatives des del Govern central.
En este sentit, en la pregunta es dirigix al Ministeri de Vivenda, liderat per Isabel Rodríguez; al d'Hisenda, en mans d'Arcadi España, i al d'Economia, dirigit per Carlos Cuerpo (els tres del PSOE), i pregunta “quines mesures concretes, tant reguladores com fiscals, dins de l'àmbit de les seues competències i ajustades al Dret de la Unió Europea”, tenen previst adoptar “per a evitar que la pressió compradora de la població no resident limite el dret a la vivenda de la població resident en les comarques d'Alacant”.
En declaracions a través d'un comunicat, Ibáñez apunta que la Comunitat Valenciana “va concentrar un 40 % de totes les compravendes per no residents a Espanya en 2025, una tendència que ha empitjorat” enguany i que no es pot “tolerar si es vol garantir l'accés a la vivenda”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La provincia de Alicante se prepara para una 'ponentà' con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte
- Un incendio en una vivienda de El Campello obliga a evacuar a varias familias
- La defensa del joven investigado por la muerte de otro en Playa de San Juan niega que fuera una agresión homófoba
- Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
- El 'taxista' de los inmigrantes: cae una red que realizaba viajes desde Alicante hasta Francia por 200 euros
- Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
- Martín Anselmi, tras el Dépor-Elche: 'Hemos sido superiores, la figura del partido ha sido Leo Román
- Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio