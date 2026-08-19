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Compromís-Sumar exigix mesures al Govern perquè impedisca la compra de pisos a no residents a Alacant

Alberto Ibáñez, diputat al Congrés, registra una pregunta dirigida a tres ministeris per a demanar garantir el dret a la vivenda a la població que viu a la ciutat

Municipis de la província d'Alacant on els estrangers superen els locals en nombre d'habitants

Municipis de la província d'Alacant on els estrangers superen els locals en nombre d'habitants

Municipios de la provincia de Alicante donde los extranjeros superan a los locales en número de habitantes / Héctor Fuentes

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Prohibir la compra de vivenda a la població no resident a Alacant. És el que pretén el grup parlamentari de Sumar al Congrés, on també s'integra el diputat Alberto Ibáñez, membre de Compromís, que ha registrat una pregunta parlamentària per a exigir “mesures concretes” al Govern d'Espanya.

Ibáñez fa referència a l'encariment de la vivenda, que en 2026 va arribar, segons les seues dades aportades, als 3.204 euros per metre quadrat, suposant este ascens “un 16,8 % més que l'any anterior a Alacant”. Un “augment vertiginós” que, afirma, “ha sigut espentat, entre altres factors, per la compra de població no resident”, que va pagar “aproximadament un 76 % més que les persones compradores residents espanyoles”.

Assegura, al seu torn, que “la tendència ha empitjorat” en este 2026, i “davant l'elevat pes de les compravendes de vivendes realitzades per persones estrangeres no residents”, que arriba al 33,1 %, sol·licita que es duguen a terme iniciatives des del Govern central.

En este sentit, en la pregunta es dirigix al Ministeri de Vivenda, liderat per Isabel Rodríguez; al d'Hisenda, en mans d'Arcadi España, i al d'Economia, dirigit per Carlos Cuerpo (els tres del PSOE), i pregunta “quines mesures concretes, tant reguladores com fiscals, dins de l'àmbit de les seues competències i ajustades al Dret de la Unió Europea”, tenen previst adoptar “per a evitar que la pressió compradora de la població no resident limite el dret a la vivenda de la població resident en les comarques d'Alacant”.

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En declaracions a través d'un comunicat, Ibáñez apunta que la Comunitat Valenciana “va concentrar un 40 % de totes les compravendes per no residents a Espanya en 2025, una tendència que ha empitjorat” enguany i que no es pot “tolerar si es vol garantir l'accés a la vivenda”.

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