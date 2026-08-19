Vivenda assequible
L'Alfàs suma un pàrquing de 200 places al projecte de les 180 vivendes de lloguer assequible
L'Ajuntament incorpora el nou aparcament per als residents i per a millorar l'estacionament d'una zona que comptarà amb entre 160 i 180 VPP
El projecte de les futures vivendes protegides de l'Alfàs del Pi avança i ho fa acompanyat d'una nova actuació sobre l'entorn. L'Ajuntament treballa en l'habilitació d'un aparcament amb capacitat aproximada per a 200 vehicles, una infraestructura que busca anticipar-se a les necessitats de mobilitat que generarà la nova promoció residencial i que permetrà millorar l'estacionament en esta zona del municipi.
El nou pàrquing es planteja dins del Pla de mobilitat de l'Alfàs del Pi i donarà servici tant als futurs residents com als veïns de l'entorn. L'actuació s'està estudiant de manera paral·lela al desenvolupament de les infraestructures necessàries per a acompanyar la futura arribada de vivenda protegida i ordenar les necessitats d'estacionament de la zona.
L'actuació residencial ja va ser presentada per l'Ajuntament i preveu la construcció d'entre 160 i 180 vivendes de protecció pública en règim de lloguer assequible, dins del Pla Viu de la Generalitat Valenciana. La promoció se situarà en una parcel·la municipal situada entre l'avinguda de la Constitució i els carrers Marie Curie i Patacos, amb una superfície de 6.097 metres quadrats.
Aprovades pel Consell
El projecte de vivenda ha fet ara un nou pas després que el Ple del Consell aprovara el conveni amb l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA). Es tracta d'un tràmit necessari per a continuar amb el procediment administratiu que permetrà impulsar la futura promoció.
El conveni dona continuïtat a l'acord adoptat per l'Ajuntament en el ple extraordinari celebrat el mes de juliol passat, quan es va aprovar per unanimitat la subscripció del conveni de comanda de gestió amb l'EVHA. L'organisme autonòmic assumirà els treballs tècnics i administratius necessaris per a preparar la futura licitació de la concessió administrativa sobre la parcel·la municipal, mentres l'Ajuntament manté la titularitat del sòl.
El regidor portaveu del Govern i d'Urbanisme, Toni Such, ha defés que la planificació ha d'anar més enllà de la construcció de les vivendes i preveure també les necessitats que tindrà l'entorn una vegada finalitzada la promoció. “No es tracta únicament de construir vivendes, sinó de planificar l'entorn i dotar-lo dels servicis necessaris perquè siga un espai de qualitat per a viure”.
La futura promoció permetrà ampliar de manera significativa el parc de vivenda protegida del municipi i facilitar l'accés a un lloguer assequible a jóvens, famílies i altres col·lectius amb dificultats per a accedir al mercat residencial.
Fases
Amb l'aprovació del conveni, l'EVHA continuarà ara amb els estudis de viabilitat jurídica, tècnica i econòmica i amb la preparació de la documentació necessària per a la futura licitació de la concessió administrativa. Una vegada completada esta fase, correspondrà a l'Ajuntament aprovar el corresponent plec de condicions i adoptar les decisions administratives que siguen procedents.
L'actuació residencial forma part del Pla Viu Comunitat Valenciana, impulsat per la Generalitat per a incrementar el parc de vivenda protegida i afavorir l'accés a lloguers assequibles mitjançant la col·laboració entre les administracions públiques i la iniciativa privada.
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