Agricultura
Mutxamel paralitza uns treballs d'adobament que han provocat fortes olors en diverses zones
L'Ajuntament acorda amb l'empresa responsable substituir el producte per un altre i prepara canvis en l'ordenança de convivència per a regular estes actuacions
L'Ajuntament de Mutxamel ha acordat amb l'empresa responsable dels treballs d'adobament que han provocat les fortes olors registrades en els últims dies la paralització temporal d'estes labors i la substitució del proveïdor de l'adob per un altre producte que genere menys molèsties per la seua olor.
L'alcalde, Rafael García Berenguer (PP), ha mantingut este dimecres a primera hora una reunió amb l'empresa per a abordar la situació generada per estos treballs agrícoles i les molèsties que han traslladat els veïns de diferents zones del terme municipal.
Durant la trobada, l'empresa s'ha compromés a detindre temporalment els treballs d'adobament i a substituir el proveïdor del producte emprat per un altre que produïsca menys molèsties a causa de la seua olor. L'Ajuntament assenyala que el nou adob haurà de ser, al mateix temps, adequat i compatible amb les necessitats de producció agrícola i amb el medi ambient.
Les molèsties per les olors s'han registrat en els últims dies en diferents punts de Mutxamel i havien generat nombroses queixes veïnals, especialment a Borratxina, Partida del Salt, Marseta i Bolaor. Els residents havien traslladat la seua preocupació per la intensitat de les olors coincidint amb determinades labors agrícoles.
Complir la normativa
La situació havia portat el PSOE a presentar una sol·licitud per registre dirigida a l'Ajuntament. En esta, els socialistes reclamaven que es revisara la situació, es recaptara informació sobre les activitats que estaven generant les molèsties i es comprovara, dins de les competències municipals, que comptaven amb les autoritzacions corresponents.
Els socialistes també havien plantejat que, si fora necessari, se sol·licitara la col·laboració dels servicis tècnics municipals, el Seprona i els servicis d'inspecció de la conselleria competent en matèria d'agricultura per a comprovar el compliment de la normativa aplicable. Així mateix, reclamaven una possible inspecció sobre el terreny durant els moments de major intensitat de les molèsties.
Canvi d'adob
Ara, després de la reunió mantinguda per l'alcalde amb l'empresa, l'Ajuntament ha anunciat les primeres mesures per a reduir l'impacte d'estos treballs sobre els veïns. La paralització temporal permetrà abordar el canvi del producte utilitzat en les labors d'adobament, amb l'objectiu que les futures aplicacions generen menys molèsties per la seua olor.
A més, el consistori ha iniciat la tramitació necessària per a adequar l'ordenança de convivència. Segons explica l'Ajuntament, l'objectiu és establir una millor coordinació d'esta mena de treballs i minimitzar, en la mesura que siga possible, els seus efectes sobre la convivència i el benestar de la ciutadania.
El consistori defén que estes actuacions han de permetre mantindre l'activitat agrícola i, al mateix temps, reduir les molèsties que puguen ocasionar a les persones que viuen en les zones pròximes. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per a protegir l'agricultura i garantir una convivència adequada, buscant un equilibri entre el manteniment d'una activitat vinculada a la identitat de Mutxamel i el benestar dels veïns i les veïnes.
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