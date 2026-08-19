Emergències
Reforç de dutxes i sales climatitzades per a afrontar l'alerta taronja este dimecres a Elx
L'Ajuntament activa un protocol d'atenció a persones sense llar amb més eixides per a entregar fruita i aigua
Elx es prepara este dimecres per a l'alerta taronja per calor extrema establida per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) amb un reforç de l'atenció a persones sense llar. Amb el nou protocol, entre les 13 i les 21 hores, hi haurà més eixides en carrer per a repartir aigua freda, refrescos, fruita i alimentació entre els qui es troben en la via pública sense alternativa residencial.
Des de la Fundació Conciénciate es duran a terme eixides en carrer al llarg de tot el dia i repartiran aigua freda, refrescos, fruita i alimentació, de la mateixa forma que s'ha habilitat el Centre d'Acolliment durant l'alerta com a espai de refugi climàtic, amb la disponibilitat d'alimentació (desdejuni, dinar i sopar), dutxes, bugaderia i zona de càrrega de dispositius mòbils.
Aire condicionat
Des de Càritas, s'ha posat en marxa una sala amb aire condicionat com a refugi climàtic, on es disposarà d'aigua i fruita freda; es dobla el servici de dutxes a matí i vesprada amb servici de roba seca per a qui ho requerisca i es reforcen les eixides al carrer a tots els llocs on hi ha persones vulnerables per a oferir aigua i informar dels recursos disponibles. Així mateix, des de Creu Roja també s'han reforçat eixides en carrer per a l'atenció de persones i repartiment d'aigua freda durant el dia.
Advertiment
Davant esta situació, l'edila de Sanitat, Inma Mora, va llançar un missatge d'advertiment i precaució davant la pujada de les temperatures, per la qual cosa commina a la població a seguir una sèrie de recomanacions bàsiques per a fer front de la millor manera possible a esta alerta taronja.
D'una banda va destacar la importància de mantindre's hidratat en tot moment, fins i tot sense tindre set, menjar en xicotetes quantitats i evitar la ingesta d'alcohol i cafeïna; fer ús de la crema protectora i peces fines amb colors clars, alhora que romandre en llocs frescos amb ombra. A més, va aconsellar no eixir de casa en les hores de major incidència del sol, refrescar el cos amb draps humits o dutxes i vigilar xiquets i ancians.
Nivell 3
En este sentit, va recordar que la ciutadania pot estar informada dels avisos i les recomanacions des de la web www.elche.es/sos. D'altra banda, Emergències de la Generalitat Valenciana ha establit el nivell 3 de preemergència, nivell extrem, per risc d'incendis forestals. Davant esta situació es prohibix, amb caràcter general, encendre qualsevol tipus de foc, torrades en els terrenys forestals i en les zones establides per la normativa, no tirar puntes de cigarret i tampoc abandonar escombraries i, en cas d'observar foc o fum, telefonar al 112.
Santa Pola
A Santa Pola, l'Ajuntament va informar este dimecres de l'activació del Pla d'Emergències davant l'elevat risc d'incendis forestals, unes restriccions que estaran vigents des d'este dimecres 19 fins al divendres 21 d'agost. La declaració del nivell de preemergència 3 comporta l'aplicació d'una sèrie de prohibicions d'obligat compliment en els terrenys forestals del municipi i els seus voltants.
Entre les principals mesures es troba la prohibició del trànsit de persones per senderes i camp a través, així com la suspensió d'obres i treballs en terrenys forestals o en els seus voltants. També queda suspés durant estos dies l'ús festiu o recreatiu del foc tant en zones forestals com dins de la seua àrea d'influència, establida en 500 metres.
Foc
A més, s'establix la prohibició general d'encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals i en eixa franja de 500 metres. Les restriccions afecten igualment les activitats esportives, ja que queden suspeses les autoritzacions concedides per a la circulació esportiva per terrenys forestals mentres romanga actiu este nivell de preemergència.
Estes mesures estaran en vigor inicialment fins al divendres 21 d'agost i busquen reduir al màxim qualsevol activitat que puga afavorir l'inici d'un incendi durant uns dies especialment sensibles pel risc forestal.
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