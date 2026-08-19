Orihuela
Un robatori de cable deixa a les fosques el camp de futbol del Poliesportiu de La Murada a Orihuela
La Regidoria d'Esports centra els seus esforços a reparar els danys valorats en 11.000 euros perquè es puga recuperar tota l'activitat esportiva "com més prompte millor" després de la sostracció del material de les quatre torres d'enllumenat
La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Orihuela està treballant contra rellotge per a restablir com més prompte millor la il·luminació del Poliesportiu de La Murada, després del robatori del cablejat de coure de les quatre torres que il·luminen el camp de futbol, segons va informar este dimecres la Regidoria d'Esports. L'assalt va causar importants danys en les instal·lacions, la reparació de les quals està valorada inicialment en vora 11.000 euros.
A més de la sostracció del cablejat de la il·luminació del camp de futbol, també s'han produït danys en la connexió d'aigua de la cantina i en la instal·lació de gas propà del recinte esportiu. Els fets han sigut denunciats davant la Guàrdia Civil.
Activitat
La Regidoria d'Esports, que no va especificar quan es va produir el robatori ni dona més detalls sobre l'assalt, centra ara els seus esforços a restablir com més prompte millor la il·luminació del camp del Poliesportiu de La Murada. El robatori del cablejat ha deixat afectat el funcionament normal de la instal·lació i condiciona l'activitat dels clubs i esportistes que la utilitzen, sobretot en els horaris en els quals es necessita llum artificial. L'àrea treballa en la reposició del material sostret, la reparació dels danys i la recuperació del servici en el menor termini possible.
El regidor d'Esports, Víctor Sigüenza, va lamentar este acte vandàlic pel perjuí que causa als usuaris del poliesportiu i per obligar l'Ajuntament a emprar recursos públics a reparar una instal·lació que fins ara funcionava amb normalitat. L'edil va assenyalar que s'està actuant per a reposar el cablejat i aconseguir que les quatre torres tornen a estar operatives "com més prompte millor", sense fixar un termini, conscient del trastorn que la situació genera als equips i a la resta d'usuaris del camp.
Impacte econòmic
Sigüenza també ha subratllat l'impacte econòmic d'esta mena de robatoris per als veïns de La Murada, una població oriolana que supera els 3.300 habitants. Els danys s'acosten als 11.000 euros, una quantitat que haurà d'assumir l'Ajuntament per a retornar la instal·lació al seu estat anterior. El regidor va recordar que es tracta de diners públics que podria destinar-se a millores en instal·lacions esportives o altres actuacions de l'àrea i que ara haurà d'emprar-se a reparar els desperfectes provocats pel robatori.
No són fets freqüents, però sí que s'han donat altres episodis similars en el terme municipal en els últims mesos. Al maig passat li va tocar el torn al cablejat de l'enllumenat de la pedania de l'Escorratel. Només en la Senda Masquefa i a l'entorn de la CV-930, van desaparéixer aproximadament 800 metres lineals de línia elèctrica, tant subterrani com en trams aeris, afectant nombrosos punts de llum.
Suscríbete para seguir leyendo
- La provincia de Alicante se prepara para una 'ponentà' con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte
- Un incendio en una vivienda de El Campello obliga a evacuar a varias familias
- La defensa del joven investigado por la muerte de otro en Playa de San Juan niega que fuera una agresión homófoba
- El Constitucional allana el camino al Gobierno para derribar las casas de la playa de Babilonia en Guardamar al suspender la protección del Consell
- Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
- El 'taxista' de los inmigrantes: cae una red que realizaba viajes desde Alicante hasta Francia por 200 euros
- Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
- Martín Anselmi, tras el Dépor-Elche: 'Hemos sido superiores, la figura del partido ha sido Leo Román