Construcció
Alcoi recupera el pols constructor amb 455 expedients resolts en només sis mesos
L'Ajuntament destaca el repunt de la construcció amb 54 noves vivendes al carrer Oliver, canvis de locals a pisos i més actuacions d'accessibilitat i energia solar
El moviment en el sector de la construcció i la rehabilitació guanya força a Alcoi. El departament d'Urbanisme de l'Ajuntament ha resolt 455 expedients durant els dos primers trimestres de 2026, amb 223 sol·licituds tramitades en el primer trimestre i altres 232 en el segon.
La xifra confirma l'elevat ritme d'activitat registrat a la ciutat i dona continuïtat a l'evolució experimentada l'any passat, quan Urbanisme va tancar 2025 amb 879 sol·licituds resoltes. L'increment de les obres també té reflex en les arques municipals: els ingressos procedents de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) s'han triplicat en l'últim any respecte als registrats cinc anys arrere.
54 noves vivendes al carrer Oliver
Entre les actuacions autoritzades durant este any destaca la construcció d'un edifici plurifamiliar de 54 vivendes al carrer Oliver, un dels projectes residencials de major envergadura tramitats en este període.
Urbanisme també ha autoritzat el canvi d'ús de diferents locals per a convertir-los en vivendes en punts com la plaça Centenari, el carrer El Camí, Pintor Cabrera i l'avinguda d'Elx. Estes actuacions permeten aprofitar espais ja existents per a generar noves llars.
L'accessibilitat constituïx un altre dels àmbits en els quals s'ha concentrat part de l'activitat. Durant estos mesos s'ha donat llum verda a la instal·lació d'ascensors en edificis del carrer Onil, l'avinguda País Valencià i el carrer dels Clots.
A això se sumen noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, tant en vivendes particulars com en equipaments de major grandària, entre estos el col·legi José Arnauda i el Centre d'Acolliment de Menors El Teix.
La regidora d'Urbanisme, Vanessa Moltó, ha destacat el dinamisme que travessa actualment el teixit urbanístic d'Alcoi i ha assenyalat que des del departament es treballa per a facilitar les gestions que permeten als veïns adaptar les seues vivendes a les noves necessitats.
Moltó ha defés així un model d'urbanisme orientat a aconseguir espais més habitables, accessibles i eficients, en un context de creixent activitat constructora i de rehabilitació a la ciutat.
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