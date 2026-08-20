ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Dos bolcades en només 24 hores deixen un ferit lleu a l'N-332 i danys materials a Mascarat
Tres vehicles van col·lidir dimecres a la Galera i un va acabar bolcat, mentres que este dijous una furgoneta ha patit una altra bolcada a la urbanització Mascarat sense causar ferits
Dos accidents amb bolcada registrats en només 24 hores han obligat a intervindre els servicis d'emergència en diferents punts d'Altea. El primer va tindre lloc ahir, dimecres, al voltant de les 8.38 hores, a l'N-332, a l'altura de la pujada cap a la urbanització Altea Hills, en la zona de la Galera. El segon ha ocorregut este dijous a les 8.15 hores a la urbanització Mascarat
Segons han informat hui fonts de la Policia Local d'Altea, en el sinistre de dimecres es van veure implicats tres vehicles, tots amb matrícula espanyola. Dos van col·lidir, possiblement, per acaçament, i el tercer va acabar bolcant, suposadament, en eixir des del vial que enllaça la urbanització Altea Hills amb la carretera N-332.
Un dels ocupants del vehicle bolcat va resultar ferit lleu i va ser atés pel dispositiu sanitari del CICU mobilitzat després de l'accident. La resta d'ocupants dels vehicles implicats, tots ells de nacionalitat espanyola, no van patir ferides de consideració.
Dos vehicles circulaven cap a Calp
Les primeres dades apunten al fet que dos dels vehicles circulaven en direcció a Calp, mentres que el tercer, el que va acabar bolcat, eixia d'Altea Hills en direcció a Altea.
Segons la informació facilitada per la Policia Local, una de les hipòtesis és que un dels vehicles que circulava cap a Calp poguera haver-se detingut per a realitzar el desviament cap a la urbanització i que el vehicle que circulava darrere l'acaçara per la part posterior.
No obstant això, “les causes de l'accident encara no han sigut determinades. La investigació correspon a la Guàrdia Civil de Trànsit, per haver-se produït el sinistre en un tram de l'N-332 sota la seua competència”, segons han indicat les fonts de la Policia Local.
Per tant, la Policia Local no confirma que la bolcada es deguera a un excés de velocitat ni a les característiques de la corba, qüestions que hauran de determinar-se a partir de la investigació de l'accident per la Guàrdia Civil.
El CICU va coordinar l'atenció sanitària
Des de la direcció de la Policia Local han assenyalat que el ferit lleu va ser atés pel CICU, Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències de la Comunitat Valenciana, organisme que gestiona i coordina la resposta sanitària davant les urgències i emergències rebudes a través del 112. La Conselleria de Sanitat assenyala que el CICU realitza una classificació especialitzada de les demandes i mobilitza els recursos sanitaris d'emergència necessaris.
Segona bolcada este matí a Mascarat
Quan encara no havien transcorregut 24 hores des de l'accident de la Galera, en l'encreuament d'entrada i eixida a Altea Hills, en el matí d'este dijous, s'ha registrat una segona bolcada, en esta ocasió a la urbanització Mascarat.
L'accident es va produir al voltant de les 8.15 hores al carrer Ronda del Atardecer i va estar protagonitzat per una furgoneta que va acabar bolcada.
A diferència de l'accident de l'N-332, en este cas no s'han registrat ferits. El sinistre s'ha saldat únicament amb danys materials en el vehicle, segons han informat les fonts de la Policia Local d'Altea.
De moment es desconeixen les causes que van provocar la bolcada de la furgoneta.
Dos accidents sense relació entre si
Els dos sinistres presenten com a element comú la bolcada d'un dels vehicles implicats i la seua proximitat temporal, però s'han produït en llocs diferents i no existix cap relació coneguda entre els dos accidents.
El primer va tindre lloc en una carretera d'àmbit interurbà, l'N-332, i està sent investigat per la Guàrdia Civil de Trànsit. El segon es va produir en un carrer de la urbanització Mascarat i únicament ha causat danys materials.
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