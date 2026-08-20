Inversió tecnològica
Brussel·les aprova la proposta espanyola per a optar a una de les gigafactories d'IA europees
La Comissió Europea dona llum verda a la societat conjunta d'ACS, Telefónica, Santander i la SETT, que presentarà una candidatura amb seus a Tarragona i Madrid per a albergar una de les grans infraestructures de computació del continent
La Comissió Europea ha donat llum verda a la creació de la societat conjunta integrada per ACS, Telefónica, Banc Santander i la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT) amb la qual Espanya aspira a albergar una de les futures gigafactories d'intel·ligència artificial promogudes per la Unió Europea.
Brussel·les ha aprovat l'operació en virtut del Reglament de concentracions de la UE després de concloure que no planteja problemes de competència, a causa de la limitada posició que tindrà en el mercat la nova empresa resultant. L'expedient ha sigut analitzat mitjançant el procediment simplificat de control de fusions.
La societat estarà participada per AI Infrastructure Development, filial d'ACS; Telefónica; Banc Santander, i la SETT, entitat pública dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i coneguda també com la SEPI Digital.
L'activitat de la nova companyia estarà centrada principalment en la prestació de servicis d'allotjament i coubicació de centres de dades de tercers a Espanya. La seua constitució forma part de la candidatura espanyola a la Iniciativa de Gigafactories d'IA de la Comissió Europea, un dels principals projectes amb els quals Brussel·les pretén reforçar l'autonomia tecnològica del continent.
El programa europeu busca ampliar la capacitat de computació disponible a la UE i desenvolupar una infraestructura sobirana de núvol i intel·ligència artificial que permeta entrenar i operar models d'IA d'última generació reduint la dependència de proveïdors i infraestructures de tercers països.
El vistiplau de Brussel·les buida així un dels passos necessaris perquè el consorci públic-privat puga continuar desenvolupant la proposta amb la qual Espanya concorrerà al procés europeu de selecció.
El Govern ja va autoritzar el passat 16 de juny una inversió de 719 milions d'euros del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, canalitzada a través de la SETT, per a participar en el consorci que impulsarà la infraestructura.
Amb esta inversió, l'executiu busca mobilitzar un projecte industrial de gran escala i garantir la presència d'Espanya en el desplegament de les grans infraestructures europees d'intel·ligència artificial.
L'entrada de la SETT va suposar a més la seua incorporació a l'accionariat de la societat encarregada de presentar la candidatura espanyola. El projecte planteja una configuració multiseu, amb instal·lacions previstes a Móra la Nova, a Tarragona, i San Fernando de Henares, a Madrid.
La fórmula permetria repartir les capacitats de la futura gigafactoria entre els dos emplaçaments i dotar el projecte de la infraestructura necessària per a oferir capacitat de computació avançada destinada al desenvolupament i entrenament de grans models d'intel·ligència artificial.
Quant a l'estructura de capital, Banc Santander, ACS i Telefónica seran els principals inversors privats. Les tres companyies controlaran conjuntament el 47 % de la societat, amb una participació individual del 15,67 % cada una. El 53 % estarà en mans de l'empresa estatal Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT).
L'autorització de la Comissió Europea suposa, per tant, un nou avanç per a la candidatura espanyola en la carrera per albergar una de les gigafactories que Brussel·les considera estratègiques per a competir en el desenvolupament mundial de la intel·ligència artificial i reforçar la sobirania tecnològica de la Unió Europea.
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