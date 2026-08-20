Comerç
El campus d'estiu d'Alacant, en què més de 600 xiquets aprenen a cuinar, comprar i menjar saludable
El Centre Educatiu de Recursos de Consum de la ciutat celebra el seu 20é aniversari amb un Campament Urbà de Cuina que combina receptes, concursos, visites al Mercat Central, esport, ciència i excursions
Aprendre a preparar una massa, descobrir com es cuina un plat d'un altre país, triar fruites i verdures en el mercat o inventar una recepta pròpia per a competir en un concurs. Són algunes de les activitats que més de 600 xiquets d'entre 6 i 12 anys estan realitzant este estiu a Alacant dins del Campament Urbà de Cuina, organitzat pel Centre Educatiu de Recursos de Consum (Cerca), que complix vint anys i que esta edició ha reforçat l'aprenentatge relacionat amb l'alimentació saludable i el comerç de proximitat.
El programa es desenvolupa entre juliol i setembre i cada setmana reunix uns 60 menors en les instal·lacions municipals situades en els baixos del Mercat Central. Allí, la cuina es convertix en el punt de partida d'una programació que combina aprenentatge i oci i que permet als participants preparar els seus propis plats per a després consumir-los en el centre o portar-los a casa i compartir-los amb les seues famílies.
Cuinar, provar i crear les seues pròpies receptes
Els xiquets participen cada dia en activitats dirigides per professionals per a aprendre a elaborar receptes saludables. Durant les setmanes del campament passen per propostes molt diferents, des de l'elaboració de masses fins a plats de cuina internacional o receptes protagonitzades per fruites i verdures. L'aprenentatge acaba també en els fogons, ja que cada divendres se celebra un concurs en el qual els participants han d'idear les seues pròpies elaboracions i preparar receptes de creació lliure.
La cuina es combina amb activitats de reciclatge, manualitats, robòtica, ciència, esport i jocs, de manera que els menors no passen l'estiu únicament entre fogons. La programació està plantejada perquè les diferents disciplines estiguen connectades entre si i, especialment enguany, moltes de les manualitats servixen per a preparar les eixides i excursions que realitzen durant el campament. Amb motiu de l'eclipsi es va organitzar un taller pràctic sobre astronomia, projectant les constel·lacions en el sostre de l'aula i estudiant el fenomen.
El Mercat Central també es convertix en una aula
Una de les novetats d'esta edició és el major protagonisme que adquirixen els comerços i establiments hostalers d'Alacant. L'objectiu és que els xiquets coneguen des de xicotets on comprar, quins productes tenen al seu abast i per què és important apostar pel comerç de proximitat. Per a això s'organitzen gimcanes pel Mercat Central i visites guiades a comerços i establiments d'hostaleria. També participen cuiners de la ciutat, que hi acudixen per a realitzar showcookings i preparar receptes al costat dels menors.
A més, en cada campus es realitzen jocs de l'aigua al parc de l'Ereta i jocs tradicionals a la plaça del Mercat. Enguany s'han relacionat les activitats de manualitats amb les visites i excursions. S'han dissenyat senyals de trànsit per a anar al Parc Infantil de Trànsit, realitzat dibuixos per als bombers quan es va visitar el parc de Bombers d'Alacant, pedaços, mocadors i garfis de cartó per a l'excursió pirata al parc del Palmerar i banderes i medalles per a la celebració dels jocs olímpics en l'excursió a les pistes esportives del Mont Tossal.
La regidora de Consum, Lidia López, ressalta que “l'èxit i balanç del campus és excepcional, ja que és una iniciativa molt volguda i valorada pels xiquets i un projecte municipal que canvia els hàbits millorant la seua alimentació i formant així els futurs consumidors”. Així mateix, López ha assenyalat que un altre dels objectius importants del campus és “oferir a les famílies una escola perquè puguen conciliar este estiu amb una proposta formativa de qualitat per a aportar formació, oci i valors fonamentals als més menuts i una experiència per a aprendre nous i millors hàbits saludables, a realitzar esport i cuinar a casa receptes senzilles”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez deja vía libre al Ayuntamiento de Bigastro para desalojar a la concesionaria del camping La Pedrera
- Los padres del colegio Mediterráneo de Alicante piden permiso para instalar ventiladores y el Ayuntamiento no contesta
- Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante
- Cambio drástico en el norte de Alicante: de la alerta roja de hoy al aviso amarillo por tormentas, granizo y rachas de viento para mañana
- El Constitucional allana el camino al Gobierno para derribar las casas de la playa de Babilonia en Guardamar al suspender la protección del Consell
- El Gobierno multa con cuantías de hasta 800 € a una decena de profesores por incidentes durante la huelga educativa
- El proyecto de nueva estación de autobuses de Torrevieja tendrá que esperar al menos hasta 2028
- Nuria Montes (Hosbec): 'Nos preocupa que los turistas españoles vean los hoteles como algo inaccesible