Torrevieja
La comunitat ucraïnesa de Torrevieja celebra dissabte el 35é aniversari de la independència d'Ucraïna
Els carrers de Torrevieja i el Parc de les Nacions acullen una àmplia jornada cultural, festiva i solidària oberta "d'un poble que continua defenent la seua llibertat, la seua sobirania i el seu futur", segons l'alcalde Eduardo Dolón
La comunitat ucraïnesa de Torrevieja commemorarà dissabte que ve, 22 d'agost, el 35é aniversari de la Independència d'Ucraïna amb una àmplia jornada cultural, festiva i solidària oberta a tota la ciutadania.
La celebració està organitzada per l'Associació d'Ucraïnesos de Torrevieja i l'escola ucraïnesa “Ridna Mova”, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torrevieja, i es desenvoluparà en diferents espais del centre de la ciutat i al Parc de les Nacions. La jornada servirà per a compartir amb el conjunt de la ciutadania la cultura, les tradicions, la música, l'artesania i la gastronomia ucraïneses, a més de recordar el significat històric de la independència del país i mostrar el suport de Torrevieja al poble ucraïnés.
Concentració i marxa fins al Parc de les Nacions
L'alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompanyat pel regidor de Convivència i Integració, Óscar Urtasun, assistirà a les 18.30 hores a l'obertura oficial de les activitats programades al Parc de les Nacions.
El programa començarà a les 17.30 hores amb una concentració ciutadana a la plaça de la Constitució. A les 18.00 hores s'iniciarà una marxa a peu que recorrerà el centre de la ciutat fins a finalitzar al Parc de les Nacions. A partir de les 18.30 hores començarà el concert festiu i s'obriran els diferents espais preparats per l'organització. Les activitats es prolongaran fins a les 22.00 hores i estaran dirigides tant a la comunitat ucraïnesa com a la resta de veïns, visitants i turistes que desitgen sumar-se a la commemoració.
La programació inclourà actuacions musicals, tallers interactius per a xiquets i adults, un mercat d'artesanes ucraïneses, un espai de restauració amb plats i begudes tradicionals i un sorteig solidari amb diferents premis.
Segons ha informat l'organització, els fons recaptats durant la celebració es destinaran a atendre les necessitats de les Forces Armades d'Ucraïna.
Residents
La celebració adquirix una especial rellevància a Torrevieja, on residixen actualment quasi 11.000 ciutadans censats de nacionalitat ucraïnesa. Segons les dades del Padró Municipal, hui dia Ucraïna és la nacionalitat estrangera més nombrosa de la ciutat, per davant de Colòmbia, el Regne Unit i el Marroc. Representa quasi el 10 % de la població empadronada i manté una presència molt activa en els àmbits associatiu, educatiu, cultural, comercial i social del municipi.
L'Associació d'Ucraïnesos de Torrevieja i l'escola “Ridna Mova” desenvolupen durant tot l'any activitats dirigides a preservar la llengua, la cultura i les tradicions ucraïneses, especialment entre els xiquets i jóvens nascuts o residents a Espanya, al mateix temps que fomenten la seua integració i participació en la societat de la localitat.
L'Ajuntament manté des de fa anys una estreta col·laboració amb les entitats representatives d'esta comunitat i ha donat suport a les seues activitats culturals, educatives, humanitàries i solidàries.
"Sentiment nacional"
L'alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, va subratllar que esta commemoració servix per a reconéixer la història, la identitat i el sentiment nacional del poble ucraïnés, a més de posar en valor l'aportació quotidiana de la comunitat ucraïnesa al creixement, la diversitat i la vida social de la ciutat.
Dolón va destacar, en un comunicat de l'Ajuntament, que Torrevieja és una ciutat oberta, plural i internacional, en la qual milers de famílies, associacions, alumnes, professionals, comerciants i emprenedors d'origen ucraïnés formen part activa de la seua realitat diària. En eixe sentit, va assenyalar que l'Ajuntament mantindrà la seua col·laboració amb la comunitat ucraïnesa i donarà suport a les iniciatives que afavorisquen la convivència, la integració i el coneixement mutu entre veïns, amb independència del seu lloc de naixement. L'alcalde també ha animat a participar en una jornada que reunirà memòria, cultura, convivència i solidaritat, i que permetrà acostar-se a les tradicions "d'un poble que continua defenent la seua llibertat, la seua sobirania i el seu futur".
Independència
Ucraïna commemora oficialment el seu Dia de la Independència cada 24 d'agost. En eixa data de 1991, el parlament ucraïnés va aprovar l'Acta de Declaració d'Independència, mitjançant la qual el país es va constituir com un estat independent, democràtic i sobirà. La proclamació de 1991 va culminar un llarg procés històric marcat per la voluntat del poble ucraïnés de preservar la seua identitat, la seua llengua, la seua cultura i el seu dret a decidir lliurement el seu futur. Trenta-cinc anys després, esta commemoració posseïx una dimensió especialment significativa a causa de la guerra i a la defensa de la sobirania i la integritat territorial del país després de la invasió russa iniciada el febrer de 2022.
L'acte organitzat a Torrevieja se celebrarà dos dies abans de la data oficial de la independència i pretén convertir-se en un espai de trobada, record i convivència, a més de reafirmar els vincles existents entre la ciutat i els milers de ciutadans ucraïnesos que hi han establit la seua llar. L'Ajuntament obvia en el seu comunicat la paraula Rússia.
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