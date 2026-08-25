Contractació
Hisenda obliga l'Ajuntament d'Alacant a refer la licitació de l'atenció als centres de majors per excloure'n una empresa per la seua oferta econòmica
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals estima parcialment el recurs de la mercantil Empledis i obliga el consistori a donar-li una nova oportunitat per a justificar la seua proposta
L'Ajuntament d'Alacant fa marxa arrere en la licitació del servici d'auxiliars d'informació, control d'accés i atenció al públic en els centres municipals de majors després que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), dependent del Ministeri d'Hisenda, haja obligat a recuperar en el procediment l'empresa que havia sigut exclosa. El consistori acata la resolució de l'òrgan estatal i retrotraurà el concurs fins al moment anterior a l'eixida d'Empledis, S.L., que havia quedat fora en considerar els tècnics municipals que la seua oferta incorria en una baixa "anormal o desproporcionada".
La decisió suposa que la mercantil tornarà a formar part de la licitació, que encara no havia sigut adjudicada precisament a l'espera de conéixer el resultat del recurs presentat. El vicealcalde d'Alacant i regidor de Contractació, Manuel Villar, ha explicat este dimarts en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern que l'Ajuntament es limitarà a complir la resolució del tribunal i continuar el procediment incorporant de nou l'empresa.
"En el procediment que s'indica, una de les empreses en va ser exclosa perquè es va considerar per part tècnica que estava en baixa desproporcionada. Esta empresa el que ha fet és recórrer davant el tribunal i el tribunal li ha donat la raó, entenent que no calia haver-la exclòs", ha assenyalat Villar. "El que fem és complir amb la resolució i automàticament retrotraure el procediment per a incloure-la en eixa licitació", ha afegit Villar, que ha indicat que el contracte no havia sigut adjudicat a l'espera que es resolguera esta qüestió.
Una oferta exclosa
L'origen del conflicte es remunta al concurs convocat, el passat 25 de novembre de 2025, per l'Ajuntament per a contractar durant un any, amb possibilitat d'una pròrroga anual, el servici d'auxiliars d'informació, control d'accés i atenció al públic en els centres municipals de majors. Es tracta d'un contracte reservat exclusivament a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció, amb un pressupost base de licitació de 262.511,68 euros sense IVA, que ascendix a 317.639,13 euros amb impostos inclosos.
Durant el procés de valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació va acordar el 4 de febrer de 2026 proposar l'exclusió d'Empledis, S.L. després d'acceptar els informes tècnics que concloïen que la proposta econòmica presentada no podia ser complida en incloure valors anormals o desproporcionats. La Junta de Govern Local va acordar el 10 de febrer eixa exclusió i va continuar amb la classificació de la resta d'empreses participants.
La mercantil va recórrer esta decisió davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals el 27 de febrer de 2026 en considerar que la seua oferta sí que podia ser viable. El recurs va portar a més a la suspensió cautelar del procediment mentres l'òrgan estatal analitzava l'expedient remés per l'Ajuntament d'Alacant.
El tribunal demana revisar la justificació econòmica de l'empresa
La resolució del TACRC, dictada el 15 de juny de 2026, va estimar parcialment el recurs presentat per Empledis i va determinar que l'empresa havia de tindre una nova oportunitat per a justificar documentalment un dels elements inclosos en el seu estudi econòmic: una subvenció estimada en uns 81.900 euros anuals. El tribunal va considerar que la mercantil havia de poder aportar documentació que acreditara l'existència i viabilitat d'eixa previsió abans de mantindre la seua exclusió del concurs.
Amb el compliment d'esta resolució, l'Ajuntament anul·larà la decisió que va deixar fora Empledis i retornarà l'expedient al punt anterior a l'exclusió per a continuar amb la tramitació del contracte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
- Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
- El Gobierno defiende que los delitos en Torrevieja han bajado un 9 % desde enero y asegura que la ciudad es un 'destino seguro
- La Policía Nacional detiene a una administradora de fincas por apropiarse de más de 17.800 euros en Orihuela
- Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
- Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
- Una investigación desde Alicante hace caer a los cabecillas de una red alemana de tráfico de drogas