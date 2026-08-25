L'Ajuntament d'Alacant avança l'anunci dels autors de les Fogueres Oficials de 2027
La Regidoria de Festes canvia el calendari anunciat inicialment i resoldrà la setmana que ve el concurs al qual s'han presentat dos propostes per al monument adult i una per a l'infantil
L'espera serà molt més curta del que es preveu. L'Ajuntament d'Alacant accelera els terminis per a revelar qui serà l'autor de les Fogueres Oficials de 2027 i resoldrà el concurs deu dies després de tancar-se el termini de presentació de propostes. La Regidoria de Festes ha convocat ja el jurat, que es reunirà dijous que ve 3 de setembre a les 12 hores al Saló Blau de l'Ajuntament, i la decisió es farà pública eixe mateix dia.
El moviment suposa un canvi respecte al calendari anunciat inicialment pel consistori. Quan va informar este dilluns 24 de juny de l'obertura del concurs i posteriorment de les candidatures rebudes, l'Ajuntament va assenyalar que la resolució arribaria durant la segona quinzena de setembre. Finalment, la decisió s'avançarà quasi tres setmanes i permetrà conéixer abans qui seran els artistes encarregats d'alçar els dos monuments que presidiran la plaça de l'Ajuntament durant les pròximes Fogueres.
La convocatòria del jurat s'ha comunicat este dimarts als seus integrants. "Li indique que la reunió del jurat serà dijous que ve 3 de setembre a les 12 hores al Saló Blau de l'Ajuntament”, arreplega la comunicació remesa per la Regidoria de Festes. Després de la deliberació, el consistori farà públic el nom de les propostes guanyadores, tant de la categoria adulta com de la infantil, segons ha confirmat l'Ajuntament a INFORMACIÓN.
Dos propostes per al monument adult
El concurs de les Fogueres Oficials de 2027 va tancar este dilluns 24 d'agost amb tres projectes sobre la taula: dos candidatures per a la Foguera Oficial adulta i una única proposta per a la infantil. Les autories romanen encara sota secret per les bases del concurs, que obliguen a mantindre l'anonimat dels artistes fins que es produïsca el veredicte del jurat.
L'òrgan encarregat de triar les futures Fogueres Oficials estarà presidit per l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, i entre els seus integrants hi haurà un regidor de cada grup polític amb representació municipal, el cap del Servici de Festes i Ocupació de la Via Pública, el cap del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), una persona relacionada amb les belles arts vinculada a les Fogueres, un professional tècnic de l'àmbit de les fogueres, una persona relacionada amb el món de la imatge, una figura de prestigi dins de la festa, el president de la Federació de Fogueres i el mestre major del Gremi d'Artistes.
El jurat haurà de valorar els esbossos i les maquetes presentades atenent criteris com la creativitat, l'equilibri, la proporcionalitat, l'originalitat, el modelatge, el cromatisme i la capacitat crítica i de contingut de les propostes.
La incògnita sobre Espadero i Gómez
Encara que no es coneixeran els noms fins que el jurat emeta la seua decisió, l'atenció torna a centrar-se en els artistes que han protagonitzat les últimes convocatòries. Pedro Espadero i Sergio Gómez han sigut els grans noms del concurs durant l'última dècada, amb onze designacions consecutives cada un per a plantar els monuments oficials.
Pedro Espadero acumula ja 19 encàrrecs de la Foguera Oficial adulta al llarg de la seua trajectòria, mentres que Sergio Gómez suma onze infantils consecutives. La seua possible continuïtat no podrà confirmar-se fins dijous que ve, quan l'Ajuntament faça públic el resultat del concurs.
La incògnita està també a conéixer qui serà el segon aspirant al monument adult. En les últimes edicions, els artistes que han intentat disputar l'encàrrec a Espadero han sigut noms alacantins com Fran Santonja, en 2025, o Lorenzo Santana, en 2024.
L'Ajuntament manté per a estos monuments una partida econòmica de 143.500 euros, la mateixa quantitat destinada en les últimes edicions. D'eixa xifra, 118.500 euros corresponen a la Foguera Oficial adulta i 25.000 euros al monument infantil.
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