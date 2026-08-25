Urbanisme
Les obres del Mercat Central d'Elx perfilen els 24 llocs comercials i completen la teulada
L'Ajuntament confirma la finalització del revestiment de la coberta i que es respectaran elements com l'escut heràldic en la plaça de les Flors malgrat que no apareix en els renders
Després de quedar-se en l'esquelet, les obres del Mercat Central d'Elx deixen ara una estampa que dona peu a pensar que en uns mesos podrà haver-hi placers venent els seus productes i oferint degustacions deixant arrere una etapa de diversos anys de degradació en el pulmó històric de la ciutat.
Este dimarts l'Ajuntament va comunicar que les obres de rehabilitació i urbanització estan ara centrades en la finalització del revestiment superior de zinc en la coberta i va posar el focus en el fet que a l'interior els operaris han començat a preparar els futurs 24 llocs que tindran unes dimensions individuals d'uns 15 metres quadrats.
En estos moments s'estan col·locant les estructures metàl·liques a falta del forjat superior i s'han iniciat les divisions amb parets d'obra. Al marge d'estos punts de venda estan projectats espais gastronòmics i de restauració diàfans, encara que fins a la data es desconeix qui acabarà ocupant estos enclavaments i amb quina regulació.
Com va confirmar fa mesos la regidoria de Mercats, l'Ajuntament té pendent agrupar en un marc comú les condicions que es regiran en les citades instal·lacions municipals i en les de la plaça de Madrid i plaça de Barcelona en Carrús aprofitant que també s'estan reformant les instal·lacions i que les condicions estan caducades.
Contra incendis
Des del gabinet de comunicació, i no a través d'una convocatòria als mitjans, l'Administració local va avançar que a partir d'ara es procedirà a realitzar un tractament ignífug contra incendis per a millorar la protecció i seguretat de l'estructura.
A més, en els pròxims dies començaran les labors de lampisteria i sanejament de l'edifici. En estos moments el que pot apreciar-se és que s'estan realitzant tancaments de rajola en les façanes, com pot apreciar-se en la part que dona a la plaça de les Flors, on fa mesos també es va retirar el taulell que cobria la part central deixant la rajola vista i on predomina l'escut heràldic de l'Ajuntament, que en principi es mantindrà en la part davantera segons confirmen fonts municipals a pesar que en els renders que ha anat difonent l'executiu local no apareixia el segell distintiu de la ciutat.
Fins a desembre
Casualment, l'executiu local va donar el comunicat de l'avanç de les obres en la vespra del 26 d'agost, el dia que Pimesa inicialment havia fixat en els plecs que es completaren unes obres que van arrancar en la primavera de 2025.
Si bé, va ser el març passat quan es va aprovar per junta de govern un modificat del projecte per quatre mesos més i que es va materialitzar a principis d'agost en el consell d'administració de l'empresa pública. Per tant, el soc comercial no estarà conclòs fins passat Nadal, concretament el 26 de desembre, si no hi ha nous retards, elevant l'execució a 19 mesos en lloc de 15. Al fil, en eixe mateix informe que abordava l'ampliació s'adonava que fins a juny s'han certificat un 36,31 % de les obres.
Si les dates canvien també ho farà el cost de la infraestructura. A escala municipal van assenyalar este dimarts que la rehabilitació total, que afectarà un complex d'uns 3.500 metres quadrats entre l'edifici i el seu entorn, suposa una inversió de 8,8 milions d'euros, encara que l'equip de govern no ha quantificat que la injecció final superarà els 12,6 milions, un 43 % més, amb els modificats del projecte per la museïtzació dels Banys Àrabs, la climatització i els reforços de l'immoble per a consolidar bigues, pilars i altres elements de ferro en detectar-se un estat de conservació més deteriorat del previst inicialment.
Banys àrabs
Com el projecte inclou la conservació i museïtzació dels Banys Àrabs descoberts a l'entorn de l'immoble, en paral·lel continuen les actuacions arqueològiques. Just un mes després que transcendira que s'ha documentat un forn de fa 800 anys, la llenyera, escales subterrànies i una zona de bany d'aigua calenta, el consistori va detallar que en estos moments s'està intervenint en la zona de l'hipocaust, una cavitat per la qual circulava l'aire calent per a climatitzar les estances.
Al fil, es pot apreciar que en les últimes setmanes també s'ha ampliat el perímetre barrat a la plaça de les Flors per a homogeneïtzar el paviment i millorar la integració de les dos zones, per la qual cosa més negocis hostalers han hagut de retallar la terrassa després que es començaren els talls per la plaça Menéndez Pelayo, una actuació que va obligar a modificar els recorreguts habituals de vianants, amb talls per tanques d'obra per a dir adeu als desnivells amb la substitució del paviment amb el qual millorar l'accessibilitat i crear una plataforma pràcticament contínua que connecte el mercat amb la plaça de les Flors i la resta del centre històric.
Quant a la posada a punt de les estances interiors, arriba després que la intervenció al juliol se centrara en la col·locació de l'ensostrat mesos després que es retiraren els sostres de fibrociment i després d'un reforç de tota l'estructura metàl·lica que sustenta la nova teulada.
Claraboia
Com pot apreciar-se, la nova teulada respecta la volumetria tradicional de l'edifici i la idea és que es conserve la característica claraboia central, un dels elements arquitectònics més representatius del Mercat Central i concebut per a afavorir l'entrada de llum natural a l'interior del recinte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
- Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
- El Gobierno defiende que los delitos en Torrevieja han bajado un 9 % desde enero y asegura que la ciudad es un 'destino seguro
- La Policía Nacional detiene a una administradora de fincas por apropiarse de más de 17.800 euros en Orihuela
- Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
- Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
- Una investigación desde Alicante hace caer a los cabecillas de una red alemana de tráfico de drogas