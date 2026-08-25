Tall per obres
La plaça d'Espanya es tanca al trànsit dos dies i obliga a desviar quatre línies d'autobús a Alcoi
Els treballs es faran el 26 i 27 d'agost, i obligaran a clausurar els dos carrils enfront del Teatre Calderón, amb desviaments per al trànsit i el transport urbà
La plaça d'Espanya d'Alcoi tindrà talls i canvis en la circulació este dimecres i dijous, 26 i 27 d'agost, a causa dels treballs de reparació de l'empedrat. Durant les dos jornades romandran tancats al trànsit els dos carrils situats enfront del Teatre Calderón, la qual cosa impedirà accedir des de la plaça als carrers Sant Tomàs i Pintor Casanova.
Els vehicles que arriben des del Viaducte a través de Gonzalo Barrachina hauran de continuar recte pel tram habilitat en sentit contrari fins al Cantó Pinyó. Des d'allí podran dirigir-se cap a Sant Nicolau o continuar per Sant Llorenç.
En sentit contrari, el trànsit procedent de Sant Tomàs podrà circular, encara que únicament per un carril. Una vegada en el Cantó Pinyó, els conductors hauran de continuar cap a Sant Nicolau o girar cap a Sant Llorenç, ja que no estarà permés girar a l'esquerra cap al Viaducte.
Els qui necessiten desplaçar-se des d'esta zona cap al Viaducte hauran d'utilitzar itineraris alternatius a través de la Cordeta o la carretera de la Torre de les Maçanes.
Canvis en les línies d'autobús
Les obres també afectaran el servici d'autobús urbà. Les línies 1, 2 i 4 modificaran temporalment els seus recorreguts, mentres que la línia 3 mantindrà el seu itinerari habitual.
La línia 1, en direcció a l'Hospital, circularà des de Músic Carbonell per Sant Vicent i Sant Nicolauet i, des de la Font Redona, es desviarà pel Camí, avinguda d'Elx i Beniata fins a Cervantes, Alzamora i l’Albereda Camilo Sesto, on recuperarà el seu recorregut habitual. En sentit contrari, l'itinerari es desviarà des d'Alcalde Francesc Boronat per Escultor Ridaura, Mestre Laporta, passatge de Benissaidó, Entenza, Víctor Espinós, Santa Rosa, pont de Fernando Reig i Beniata, per a continuar per l'Ecoparc, l'avinguda d'Elx, Cavaller Merita i Músic Carbonell.
La línia 2 realitzarà un desviament similar en sentit Batoi des de la Font Redona, passant pel Camí, avinguda d'Elx, Beniata, Cervantes, Alzamora, Espronceda i Víctor Espinós. De retorn, abandonarà el seu recorregut habitual a Isabel la Catòlica per a continuar per Entenza, Víctor Espinós, Santa Rosa, pont de Fernando Reig i Beniata, enllaçant després amb l'Ecoparc, l'avinguda d'Elx, Cavaller Merita i Músic Carbonell.
La línia 3 no es veurà afectada pels treballs i mantindrà el seu recorregut habitual.
En el cas de la línia 4, el recorregut cap a la Zona Nord es desviarà des de Sant Joan de Ribera pel pont de Francisco Aura i l'avinguda d'Andalusia. Posteriorment continuarà per Escultor Ridaura, Aules Verdes, passatge de Benissaidó, Entenza, Espronceda i l’Albereda Camilo Sesto, on reprendrà el seu itinerari habitual cap a l'Hospital. En sentit contrari realitzarà el recorregut invers.
L'Ajuntament senyalitzarà els talls i desviaments de manera provisional i recomana evitar, sempre que siga possible, circular per la plaça d'Espanya mentres duren les obres. El consistori demana als conductors que planifiquen els seus desplaçaments, circulen amb precaució i respecten la senyalització habilitada.
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