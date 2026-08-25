Vivenda de protecció
El PPCV nega que les 117 VPO de Benidorm pugen de preu i acusa el PSPV de “generar alarma”
González de Zárate assegura que el lloguer va quedar fixat en la licitació en 10,46 euros per metre quadrat i que l'actualització de vivenda protegida no afecta esta promoció
El PPCV ha eixit al pas de les crítiques del PSPV sobre l'actualització del preu de la vivenda protegida i ha negat que les 117 vivendes de lloguer assequible de Benidorm vagen a encarir-se a conseqüència d'esta mesura. El diputat del Grup Popular a les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, ha acusat els socialistes de “faltar a la veritat i manipular la realitat” i de generar una alarma que no es correspon amb les condicions d'esta promoció.
González de Zárate ha explicat que el preu del lloguer de les 117 vivendes ja va quedar establit en la licitació pública del dret de superfície per a la seua construcció i posterior gestió durant 75 anys. Per tant, segons ha assenyalat, “no depén del mòdul de vivenda protegida actualment en vigor”.
En el cas de Benidorm, la licitació va fixar un preu màxim de 10,50 euros per metre quadrat útil al mes, encara que l'empresa adjudicatària va presentar una oferta inferior, de 10,46 euros per metre quadrat útil i mes. Esta quantitat va ser a més un dels criteris valorats en el procés d'adjudicació, per la qual cosa el contracte va quedar formalitzat amb eixes condicions. Este és el càlcul que ha presentat el polític popular a instàncies de la notícia que va llançar el dilluns el diputat socialista Mario Villar que es referia a un increment del mòdul de més del 16 %.
El diputat popular ha considerat “sorprenent” que el PSPV haja advertit d'un increment de preus que, segons la seua versió, no afecta estes 117 vivendes. “Això és una cosa que l'il·lustre diputat que encapçala la notícia hauria de saber abans de fer afirmacions que només busquen confondre els ciutadans”.
El mòdul puja un 7 %
González de Zárate també ha acusat el PSPV de realitzar un “nou error de càlcul” sobre l'actualització del mòdul de vivenda protegida. Segons ha explicat, este passa de 2.400 a 2.568 euros per metre quadrat útil, la qual cosa suposa un increment del 7 %.
El diputat del PP ha defés que es tracta d'una actualització “moderada i proporcionada” a l'evolució dels costos de construcció, que han augmentat de manera significativa des de 2024 i estaven dificultant la reactivació de la construcció de vivenda protegida a la Comunitat Valenciana.
En este sentit, ha retret al PSPV que qüestione ara l'actualització de preus i les polítiques de vivenda després que durant els seus huit anys de govern s'aplicaren “increments de fins al 80 %”.
Crítiques a la gestió del PSPV
Sota l'argument que l'anterior Consell no va impulsar suficientment la vivenda protegida, González de Zárate ha carregat contra els socialistes per “pretendre presentar-se ara com a solució al problema de la vivenda”.
El diputat popular ha defés les polítiques de l'actual Consell i, especialment, el Pla VIU, com a ferramentes per a reactivar la construcció de vivenda protegida i facilitar sòl i vivendes a les famílies valencianes. “Després de huit anys sense fer vivenda, ara pretenen donar lliçons”, ha conclòs.
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