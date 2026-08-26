Diputació Permanent
El Congrés tomba les compareixences de ministres que demanava el PP després d'avançar-se la de Sánchez al dia 3
La sessió parlamentària va evidenciar la pèrdua de suports del Govern, amb crítiques fins i tot de Podemos per la gestió migratòria
Sobre el paper, i mirant fredament les dades, el Govern no va tindre una mala jornada parlamentària este dimecres, quan es va reunir la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, l'òrgan de la Cambra Baixa fora dels períodes ordinaris de sessions. Cinc peticions de compareixença es van votar, que afectaven quatre ministres, els vicepresidents primer i tercera, Carlos Cuerpo i Sara Aagesen, i els titulars d'Interior i Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles. Totes van ser rebutjades gràcies al vot negatiu del PSOE i quasi tots els seus socis. L'oposició els reclamava explicacions per diversos assumptes, inclosa la regularització d'immigrants escomesa enguany, un assumpte que tangencialment toca la crisi de Ceuta, encara que també sobre els incendis forestals que han tornat a afectar Espanya este estiu o sobre la pròrroga de la vida útil de la central d'Almaraz, que aprofitant el sigil estival va aprovar l'executiu en contra de les seues previsions i promeses.
En finalitzar la sessió, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, xarraven a la Sala Constitucional, sens dubte alleujats pel resultat de les votacions. Però com en els esdeveniments esportius, els resultats poden tindre diverses lectures. Des del Partit Popular (PP) s'arguïx en primer lloc que el Govern no en va eixir afavorit, ja que només l'efecte del vot ponderat que s'aplica en la Diputació Permanent va permetre que totes les compareixences foren rebutjades, malgrat el suport a la majoria d'estes de Junts, que va votar a favor invariablement excepte en la que es referia a Cuerpo, titular d'Economia, sobre la gestió dels fons europeus, en què els de Carles Puigdemont es van abstindre.
Però més enllà d'això, la sessió va començar marcada pel consens contra natura d'oposició i els socis del PSOE que la compareixença de Pedro Sánchez sobre Ceuta arribava "tard", com va arribar a dir el portaveu adjunt de Sumar i diputat per Compromís, Alberto Ibáñez. Cosa que va provocar un canvi d'última hora de Moncloa, que si bé havia sondejat la possibilitat que el president del Govern compareguera en el ple el pròxim 9 de setembre (una data que el Govern va arribar a traslladar-li als mitjans de comunicació), finalment va acceptar que eixe ple se celebre sis dies abans, el dijous 3 de setembre. És a dir: la setmana que ve.
Compareixences obsoletes
El PP atribuïx eixe gir al fet que l'executiu tenia "perduda" per endavant la votació sobre una compareixença de Sánchez, i que haguera obligat el president a comparéixer esta mateixa setmana, l'última abans del període ordinari de sessions que comença al setembre. Els populars, que van estar representats per la portaveu del Grup Popular, Ester Muñoz, argumenten a més que el que es votava en la Diputació Permanent ja havia quedat en bona part obsolet.
En alguns casos pel mateix objecte de la compareixença, com la que es reclamava a Marlaska per l'escàndol del director adjunt operatiu de la Policia, el DAO José Ángel González Jiménez, qui va dimitir al febrer després de les acusacions d'assetjament sexual per part d'una agent amb la qual prèviament havia mantingut una relació. Un assumpte àmpliament debatut ja. I en la resta perquè eixes compareixences o es produiran, per exemple Aagesen, titular de la cartera de Transició Ecològica, que ho farà a petició pròpia sobre els incendis i les polítiques climàtiques, o alguns dels ministres ja han comparegut, com esta setmana Robles i Marlaska, este últim divendres que ve. Encara que en este cas específicament sobre la crisi a Ceuta, com també ho faran els ministres José Manuel Albares (Exteriors), Félix Bolaños (Presidència i Justícia), Elma Saiz (Seguretat Social, Inclusió i Migracions), Mónica García (Sanitat) i Sira Rego (Infància i Joventut), d'ací al pròxim dilluns.
L'escoltat en la sessió del dimecres, al marge de l'intercanvi habitual de postures entre uns i altres actors polítics, per exemple sobre la qüestió migratòria, va evidenciar que el Govern ja no té tants suports com al principi de legislatura. Especialment significativa al respecte va ser la intervenció de la líder de Podemos, l'exministra Ione Belarra, que va arribar a titllar de "racista" el PSOE pel que fa a la crisi a Ceuta.
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