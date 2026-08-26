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Astronomia

Eclipsi parcial de Lluna del 28 d'agost de 2026: a quina hora veure'l i on serà més visible

A diferència d'un eclipsi solar com el viscut el passat dia 12, un eclipsi lunar pot observar-se a simple vista de manera segura, tal com assenyalen l'IAC i l'IGN

Lluna de l'Esturió 2026: a quina hora es veurà a Espanya i com serà l'eclipsi lunar del 28 d'agost

Lluna de l'Esturió 2026: a quina hora es veurà a Espanya i com serà l'eclipsi lunar del 28 d'agost

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alacant

Els fenòmens astronòmics de l'estiu no han arribat a la seua fi: la matinada d'este divendres 28 d'agost de 2026 obligarà a matinar els qui gaudixen observant d'estos fenòmens. I és que després de l'eclipsi solar total del passat 12 d'agost, arriba l'eclipsi parcial de Lluna, que serà visible en tota Espanya i arribarà a cobrir vora el 96 % del disc lunar en el seu moment de major intensitat, tal com ha informat Proyecto Mastral, la plataforma de divulgació meteorològica i climatològica establida a Torrevieja.

Quan comença l'eclipsi parcial de Lluna?

La fase parcial de l'eclipsi d'este divendres començarà sobre les 04.34 hores i arribarà al seu màxim a les 06.13 hores. En eixe moment, pràcticament tota la Lluna estarà dins de l'ombra terrestre i podrà adquirir tonalitats vermelloses. El final d'esta fase està previst a les 07.52 hores.

Segons l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), l'eclipsi serà visible en tot el territori peninsular, encara que no de la mateixa manera. En el centre i est de la Península i Balears, la Lluna es posarà abans que acabe la fase parcial. En la resta de la Península, Canàries i Ceuta, l'ocàs lunar es produirà després, per la qual cosa les condicions astronòmiques permetran seguir durant més temps el fenomen.

A la província d'Alacant, tal com informa Proyecto Mastral, el màxim tindrà lloc al voltant de les 06.12 hores, amb la Lluna encara a uns 14 graus sobre l'horitzó. El satèl·lit s'ocultarà aproximadament a les 07.36 hores, abans que concloga completament la fase parcial. Per a observar-lo serà especialment important disposar d'una vista clara cap a l'oest - sud-oest.

He d'usar ulleres o protecció visual?

A diferència d'un eclipsi solar com el viscut el passat dia 12, un eclipsi lunar pot observar-se a simple vista de manera segura, tal com assenyalen l'IAC i l'IGN.

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Per a observar l'eclipsi lunar no són necessàries les ulleres de protecció ocular. / INFORMACIÓN

L'única gran incògnita ara com ara sobre el pròxim eclipsi es resumix en una pregunta: respectaran els núvols aquells que matinen per a contemplar-lo a la província?

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