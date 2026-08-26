Crisi migratòria
L'Ajuntament d'Alacant se suma a les concentracions en suport a Ceuta per a dimecres que ve
La concentració tindrà lloc a les 20 hores a les portes dels ajuntaments espanyols que s'hagen adherit a la iniciativa de l'entitat convocant, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
“Alacant amb Ceuta”. És el lema amb el qual l'Ajuntament d'Alacant ha decidit adherir-se a les convocatòries promogudes per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), presidida per María José García-Pelayo, alcaldessa de Jerez de la Frontera amb el PP, en suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria patida el passat 30 de juliol, quan milers de persones van travessar la frontera que separa la ciutat del Marroc.
Segons ha expressat l'Ajuntament a través d'un comunicat, la concentració, que es convoca davant del Consistori (tal com ocorrerà en la resta de ciutats que se sumen a la iniciativa), s'organitza “en suport i solidaritat amb la ciutat autònoma de Ceuta i els seus veïns”. A més, el dia 2 de setembre, que és quan tindrà lloc la concentració, coincidix amb el Dia de Ceuta.
Des del consistori presidit per l'alcalde Luis Barcala consideren que “l'entrada massiva d'immigrants el passat 30 de juliol ha provocat una situació sense precedents a Ceuta”, i per això l'Ajuntament “vol sumar-se al suport que de manera conjunta es mostrarà el dimecres a les 20 hores a les portes dels ajuntaments espanyols que volen recolzar esta iniciativa”.
Finalment, la màxima institució municipal fa també seues unes paraules emeses des de la FEMP, que vol “fer arribar a Ceuta el sentir dels qui, en tots els racons del país, saben el que esta ciutat autònoma i els seus veïns estan patint, d'aquells que són conscients del moment històric que tant Ceuta com Espanya estan vivint”.
No serà la primera concentració relacionada amb els fets de Ceuta que es convoca a Alacant. El diumenge 2 d'agost, només tres dies després de l'arribada de migrants, Vox va convocar una protesta a la plaça de la Montanyeta, enfront de la Subdelegació del Govern, que va derivar en proclames contra la migració i en insults contra el president del Govern, Pedro Sánchez. Hi van acudir un total de 300 persones.
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