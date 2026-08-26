Compensació històrica
Meta pagarà fins a 14.000 milions d'euros als estats dels EUA per vulnerar la privacitat dels menors
La indemnització posa fi al procés judicial iniciat la setmana passada contra l'empresa tecnològica, que ha acceptat a més limitar el temps que els adolescents poden passar en les seues plataformes i prohibir ferramentes que afecten la seua salut mental
La tecnològica Meta indemnitzarà amb fins a 17.100 milions de dòlars (uns 14.600 milions d'euros) vora 50 estats i territoris dels Estats Units per vulnerar les lleis de privacitat dels menors i els drets dels consumidors. La compensació, una de les majors abonades per una empresa tecnològica fins ara, s'ha acordat en el marc del juí iniciat la setmana passada per quatre estats —Califòrnia, Colorado, Kentucky i Nova Jersey— contra la companyia estatunidenca pel dany que les seues aplicacions, incloses Facebook i Instagram, han provocat sobre la salut dels més jóvens.
L'acord ha sigut anunciat este dimecres i suposa una important capitulació per part de Meta, que continua negant totes les acusacions. A més de la multimilionària compensació econòmica, l'empresa de Mark Zuckerberg també ha acceptat limitar el temps que els adolescents poden passar en les seues plataformes i prohibir ferramentes que afecten la seua salut mental. El pacte posarà previsiblement fi al procés judicial, iniciat arran de la demanda d'una trentena d'estats del país i en el qual l'acusació aspirava a obtindre fins a 200.000 milions de dòlars (més de 171.000 milions d'euros) per les suposades infraccions comeses.
"Hem aconseguit un acord amb Meta que canviarà de manera significativa la forma en què Instagram i Facebook interactuen amb els xiquets i adolescents, i que inclourà un pagament de 17.000 milions de dòlars", ha anunciat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, a través d'un comunicat. "Si el tribunal aprova l'acord, estos canvis inclouran límits de temps diaris, la suspensió de notificacions durant l'horari escolar, restriccions a l'ús nocturn, la prohibició de filtres perillosos, una detecció i eliminació millorades dels usuaris menors de 13 anys i molt més", ha afegit.
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