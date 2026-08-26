Divulgació
El Museu Paleontològic d'Elx sensibilitza sobre l'autisme a través d'un pòdcast
La Fundació Juan Perán-Pikolinos dona suport al MUPE per a millorar l'experiència de persones amb TEA amb millores en la senyalística i en la manera d'ensenyar
El Museu Paleontològic d'Elx (MUPE) donarà un impuls a la seua aposta per convertir-se en un espai més accessible per a les persones amb trastorn de l'espectre autista. El centre ha sigut beneficiari d'una de les ajudes de la segona convocatòria de la Fundació Juan Perán-Pikolinos, dins de l'àrea cultural, que permetrà continuar desenvolupant el projecte Mupetea en col·laboració amb l'Associació Il·licitana de Trastorns de l'Espectre Autista (Aiteal).
La iniciativa va nàixer l'any passat amb la intenció d'anar més enllà de l'organització d'activitats i establir un programa estable que permeta adaptar tant el funcionament del museu com les seues propostes divulgatives a les necessitats de les persones amb autisme.
Formació
Una de les principals novetats incorporades enguany és Dino-TEA, un pòdcast que es grava en directe en les mateixes instal·lacions del museu i en el qual els jóvens amb autisme assumixen un paper protagonista.
Els participants treballen al costat dels paleontòlegs del MUPE en el disseny dels temes i continguts de cada entrega, amb la intenció de combinar la divulgació científica rigorosa amb un format dinàmic i pròxim. El pòdcast servix també com a espai per a compartir les inquietuds dels jóvens i augmentar la visibilitat de les persones amb autisme davant el públic.
La iniciativa prepara ja el seu tercer episodi, previst per a setembre, després de les dos primeres experiències desenvolupades durant este any.
Paral·lelament, el museu està desenvolupant una formació dels tècnics en l'atenció a persones amb TEA perquè els guies estiguen sensibilitzats, de la mateixa forma que es millorarà la senyalística de les instal·lacions i es posaran en marxa tallers i visites adaptades.
El projecte és l'evolució d'una col·laboració que el Museu Paleontològic manté des de fa més d'un lustre amb l'associació il·licitana, només que ara amb l'ajuda de la fundació podran ampliar l'abast de les activitats que les dos entitats venien desenvolupant conjuntament per a convertir l'accessibilitat en una línia permanent dins de la programació del centre.
Entrevistes
Ainara Aberasturi, directora del museu, destaca que programes d'este tipus suposen avançar en un concepte d'accessibilitat que transcendix l'eliminació de barreres físiques. Al seu juí, Mupetea permet al mateix temps acostar el patrimoni geològic i paleontològic a nous públics i convertir el museu en "un espai terapèutic, ple d'oportunitats i amigable per a persones amb TEA".
Aberasturi subratlla el paper que exercixen tant la Fundació Juan Perán-Pikolinos com Aiteal per a garantir la continuïtat de la iniciativa, ja que gràcies a l'aliança entre entitats es pot apostar per una educació inclusiva que reduïsca les desigualtats.
Braille
No és l'única adaptació que ha fet el centre al llarg de les seues dècades d'història a la ciutat. Per exemple fa una dècada es van implementar elements accessibles per a persones amb ceguesa o discapacitat visual severa, la qual cosa va obrir la porta a rebre delegacions de l'ONCE i usuaris particulars que poden tocar peces concretes d'expositors en els quals hi ha plaques amb informació en braille.
Des de 2015 aproximadament el museu també ha estat col·laborant amb entitats com Integra-T, l'Associació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual d'Elx, al llarg de projectes per a acostar les ciències de la terra d'una manera amena i divertida, tractant conceptes bàsics i fomentant habilitats com el treball en equip, la creativitat o la psicomotricitat.
D'igual forma, la institució, gestionada per la fundació Cidaris, ha desenvolupat projectes educatius amb col·legis, instituts o el CEFIRE per a posar en relleu, per exemple, el paper de les dones en la geologia, obrint al seu torn el centre com a recurs educatiu.
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