Un projecte davall de la lupa
La Generalitat pregunta a la jutgessa si pot comprar els pisos a la venda de Les Naus d'Alacant
La Conselleria de Vivenda es disposa a adquirir les vivendes que l'exregidora Rocío Gómez o el gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, pretenen vendre, després que l'Ajuntament haja renunciat a exercir este paper
De valorar-ho a decidir-ho. És el pas que este dijous ha anunciat la Generalitat, concretament la Conselleria de Vivenda, sobre la compra dels pisos a la venda a la urbanització de Les Naus, al barri alacantí de la Condomina, on alguns dels adjudicataris pretenen vendre els seus immobles.
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha visitat este dijous la localitat de Sant Joan d'Alacant per a visitar obres de vivendes protegides del Pla Viu, on ha expressat esta decisió. En concret, a preguntes d'INFORMACIÓN, ha assegurat que garantiran “que no s'especularà amb les vivendes de Les Naus”, en referència a la voluntat de venda d'alguns adjudicataris.
És el cas de l'exregidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alacant Rocío Gómez, que va dimitir arran del cas, i de Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa encarregada de la promoció d'estes vivendes protegides. Les adjudicacions d'estes a càrrecs relacionats amb institucions governades pel PP, que va destapar INFORMACIÓN a la fi de gener, és l'origen d'una investigació judicial que actualment s'està duent a terme i en la qual hi ha imputades 15 persones, entre elles Gómez i Ordiñana.
Precisament, Camarero s'ha referit a esta investigació judicial. “Hem preguntat a la jutgessa que porta este cas si estes vivendes tenen alguna mesura cautelar respecte a la titularitat d'estes”, ha dit. Este pas es dona “per a no interferir en el procediment judicial” i per a “saber si es pot exercir el dret de tanteig” del qual disposa l'Administració autonòmica. “En funció del que determine sa senyoria, actuarem”, ha expressat la vicepresidenta.
Camarero també ha indicat què pensa fer la Conselleria de Vivenda “en funció del que determine sa senyoria”. En este sentit, si la jutgessa proposa esperar que el procediment acabe i que mentrestant la Generalitat no interferisca, “a partir d'ací, si és el cas, l'Administració adquirirà eixes vivendes i determinarà si són per a lloguer o per a venda”.
És la primera vegada que la institució autonòmica s'expressa amb decisió després que a principis d'agost reconeguera estar “estudiant” la compra dels immobles de Les Naus que es posaren a la venda. La proposta va arribar després que l'Ajuntament d'Alacant en descartara l'adquisició, malgrat que s'havia compromés a efectuar estes compres al febrer. La renúncia del consistori que presidix l'alcalde Luis Barcala va arribar a la fi de juliol a través del regidor d'Urbanisme, Antonio Peral, a preguntes del PSOE en el ple. El regidor va defendre que adquirir estos immobles no seria una mesura sostenible ni respondria a les necessitats reals de la vivenda. I va assegurar, d'altra banda, que la prioritat de l'Ajuntament era incrementar el parc públic de vivenda a través d'altres mecanismes. Des de llavors el govern local no ha donat explicacions al respecte, ja que el seu alcalde no atén els mitjans des del passat 23 de juliol, una setmana abans del seu canvi de postura sobre la compra de les vivendes de Les Naus.
La situació, per tant, queda a l'espera del que la jutgessa determine perquè la Generalitat puga adquirir abans o després les vivendes a la venda i evitar, amb la seua intervenció, que es puguen comercialitzar a preu de mercat, que és el que la institució autonòmica pretén evitar, segons ha expressat de manera reiterada.
El Bo Lloguer Jove
Camarero també ha respost sobre les ajudes que la Generalitat concedirà als menors de 35 anys per a accedir a vivenda en lloguer. Els qui vulguen beneficiar-se d'estes ajudes, que seran d'un màxim de 250 euros al mes durant dos anys, hauran de pagar un màxim pel seu lloguer de 800 euros a la ciutat d'Alacant. Una xifra allunyada de les quantitats actuals del mercat, ja que en el terme municipal el total de vivendes en lloguer que no supera este límit estan per davall del 10 %.
En este aspecte, la vicepresidenta de la Generalitat ha recordat que les ajudes estan relacionades amb el Pla estatal de vivenda, que en 2025 establia "600 euros de màxim de lloguer", un marge que la institució autonòmica hauria aconseguit augmentar a través de "converses bilaterals" amb el Govern central. "És un esforç que ha fet la Generalitat perquè tots els jóvens que reunisquen les condicions puguen tindre eixe suport", ha afirmat.
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