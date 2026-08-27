Racing-Elx CF
José Alberto, tècnic del Racing, augura "un partit tremendament exigent" contra l'Elx
El preparador de l'equip muntanyés elogia Anselmi: "El seu equip és capaç de portar la iniciativa, dominar i progressar en el joc"
L'entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha augurat un partit "tremendament exigent" este divendres (19 hores) contra l'Elx, un equip que, al seu juí, és "capaç de portar la iniciativa, dominar i progressar en el joc".
"Serà un partit tremendament exigent i on haurem de demostrar el nostre nivell i estar a un nivell de solidaritat molt alt en els esforços per a poder contrarestar eixos mecanismes de joc ofensiu que ells puguen tindre", ha manifestat José Alberto en la roda de premsa prèvia a la trobada contra el conjunt il·licità.
Respecte a l'estat de forma de l'Elx, que va perdre contra el Barcelona (0-5) en l'última jornada, el tècnic asturià ha assenyalat que "un resultat així et fa estar més despert, estar amb les orelles més altes i traure la teua millor versió en molts casos". Sobre l'estat físic dels seus jugadors, ha explicat que el davanter Giorgi Guliashvili ha tingut "molt bones sensacions" durant la setmana i comptarà amb "opcions reals de jugar", mentres que el cos tècnic continuarà tenint cura amb el central Pedro Felipe per a evitar una possible recaiguda.
José Alberto ha destacat la "personalitat" mostrada pel Racing en les dos primeres jornades, encara que ha lamentat que l'equip només haja sumat un punt. "Els mereixements servixen de poc, el que servixen són els punts", ha subratllat. El tècnic ha restat importància a la reacció de Sergio Canales després de ser substituït contra el Getafe i ha assegurat que "no hi ha cap problema" amb el migcampista. "També indica el caràcter guanyador de Sergio", ha postil·lat.
L'entrenador també ha valorat l'arribada de Matteo Prati, al qual ha vist "molt integrat" i amb capacitat per a adaptar-se ràpidament a la idea de joc. "És un jugador capaç de jugar cap avant, de relacionar-se amb els companys de manera molt senzilla, maneja molt bé les dos cames i té joc aeri, crec que és un jugador amb un rol diferent dels que podíem tindre en la plantilla. Estic molt content amb la seua arribada", ha afegit.
En ser preguntat per les possibles eixides, ha afirmat que "la gestió amb tots està sent molt senzilla", perquè els jugadors "estan súper centrats" i li ho estan posant "molt fàcil". I ha reconegut que la incertesa pel mercat de fitxatges "no és còmoda", encara que s'ha mostrat convençut que el Racing comptarà amb "un bon equip" quan es tanque la finestra de traspassos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
- Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
- La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
- La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
- Renfe deja a Alicante con trenes de Cercanías de hace 40 años mientras rejuvenece la polémica flota de Valencia
- Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales