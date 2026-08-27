Emergència residencial
Les restriccions de l'Ajuntament d'Alacant a l'hora de concedir ajudes al lloguer jove exclouen d'entrada la mitat de demandants
El Consistori celebra que s'han multiplicat les peticions rebudes respecte a l'any passat, encara que les dades continuen evidenciant l'estret marge de la convocatòria, que no accepta els inquilins en habitacions o els que tinguen un contracte de menys d'un any
Nova etapa per a les ajudes al lloguer jove a Alacant i problemes similars als que es van registrar en períodes anteriors. L'Ajuntament ha emés un comunicat donant xifres sobre les peticions rebudes enguany, un total de 500. Una quantitat que supera de llarg les 136 de l'any anterior, però que no es traduïx en solucions estructurals.
Almenys si s'atén el fet que d'estes 500 peticions només 81 han sigut acceptades en primer terme, un 16 % del total. Al seu torn, altres 176 peticions estan en fase d'esmena, i un total de 243 han quedat directament excloses per no complir amb els requisits de la convocatòria.
L'any passat, de les 136 peticions de llogar jove fetes, 83 expedients van ser admesos o es van deixar pendents d'esmenar, encara que finalment només es van concedir ajudes a 11 inquilins. Malgrat que la xifra de beneficiaris augmentarà, més de la mitat dels aspirants, que han de tindre entre 18 i 35 anys, es quedaran fora d'unes ajudes que enguany han ascendit a 248.000 euros, un augment que duplica el pressupost de l'any anterior, i es limitaran a un màxim de 400 euros mensuals per inquilí (l'any passat era de 250 euros), aconseguint així els 4.800 euros anuals en els casos de més aportació. Estes aportacions màximes no arribaran a la totalitat ni tampoc a la majoria dels beneficiaris, ja que només mig centenar podrien cobrar el màxim previst tenint en compte la quantitat pressupostada pel consistori.
Els llistats de sol·licituds els ha publicats la Regidoria de Joventut, dirigida per Carlos de Juan, en el marc de la convocatòria d'Ajudes al Lloguer Jove 2026, que es van poder sol·licitar entre el 14 de maig i el 12 de juny. L'edil responsable ha celebrat que en esta edició s'han “simplificat els requisits i augmentat les quanties per a reforçar l'objectiu d'impulsar polítiques que faciliten l'accés a la vivenda”.
Els requisits per a accedir a les ajudes eren diversos. Per exemple, calia presentar un contracte d'arrendament de vivenda amb un mínim d'un any de duració. Al seu torn, el lloguer sobre el qual se sol·licitara l'ajuda no podia excedir els 1.000 euros mensuals de cost, 200 més que l'any anterior. Els sol·licitants tampoc podien superar una renda anual de més de 29.000 euros, 7.000 més que en 2025, i tampoc s'acceptaven sol·licituds per arrendaments d'habitacions o subarrendaments de vivendes.
Estes limitacions deixen fora de la convocatòria a inquilins que viuen en situacions comunes a Alacant, especialment la del lloguer d'habitacions, molt freqüent entre la població jove, destinatària d'estes ajudes.
De fet, en l'últim any l'oferta per a augmentar habitacions ha augmentat un 20 % a Alacant. Segons portals immobiliaris, a la ciutat d'Alacant hi ha actualment 1.400 habitacions anunciades per a llogar, xifra que es multiplica per tres en el cas d'habitacions llogades, per la qual cosa una quantitat important d'inquilins que viuen a Alacant queden fora de l'accés a les ajudes convocades per l'Ajuntament. També en queden excloses les persones que tinguen un contracte temporal de lloguer, concretament de menys d'un any, situació freqüent a Alacant.
Finalment, també segons portals immobiliaris, actualment hi ha aproximadament 200 pisos anunciats per a lloguer a la ciutat d'Alacant el cost dels quals no siga superior als 1.000 euros mensuals, la qual cosa suposa un 16 % de l'oferta global. L'Ajuntament ha defés estar ampliant l'oferta a través de les noves promocions de 15 vivendes per a lloguer jove a El Portón del barri antic i altres 14 “en fase de rehabilitació” en els antics edificis de vivendes de mestres de Sant Gabriel, entre altres programes.
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