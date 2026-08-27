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Festejos

Santa Pola convida a passar unes festes "amb coneixement"

Des del 31 d'agost fins al 7 de setembre el Punt Violeta d'atenció a les dones prestarà servici des de mitjanit fins a les sis de la matinada en la barraca municipal

Les bosses i palmitos amb el lema &quot;Lo que más me flipa: tu respeto&quot;.

Les bosses i palmitos amb el lema "Lo que más me flipa: tu respeto". / JOSE PERTUSA

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María Trigueros

María Trigueros

Santa Pola

Comencen els preparatius per a les festes patronals de Santa Pola i, amb això, les prevencions per a oferir espais segurs i informatius davant possibles conductes inapropiades. D'esta manera, la Regidoria de Servicis Socials ha anunciat este dijous que instal·larà del 31 d'agost al 7 de setembre un Punt Violeta, amb l'objectiu de crear un recinte al qual poder acudir davant possibles situacions d'agressió física, verbal o de qualsevol altra índole. A més, l'Ajuntament demana “coneixement” per a gaudir de la festa amb control en una campanya de prevenció de conductes addictives i consum responsable.

Espai segur

El Punt Violeta busca conscienciar i implicar la població santapolera perquè puguen gaudir d'unes festes tranquil·les i lliures de violència masclista, agressions o males conductes. Este espai comptarà amb la presència de professionals psicòlogues i promotores d'igualtat, especialitzades en prevenció i atenció a dones i víctimes de violència.

Proclamación de Inés Abad como Reina Infantil de las Fiestas de Santa Pola

Proclamació d'Inés Abad com a Reina Infantil de les Festes de Santa Pola. / INFORMACIÓN

Ubicació

Enguany, amb l'objectiu de millorar la cobertura i facilitar l'accés als servicis d'informació i atenció, s'ha previst una nova ubicació durant les festes. L'1 de setembre el Punt Violeta estarà situat al carrer del Moll en horari de matí, ja que la mascletà es farà a l'avinguda dels Banys, enfront de la Casa de la Mar. Allí podrà donar cobertura a persones procedents de la Glorieta i dels pubs situats en eixa zona cèntrica.

Al llarg d'eixa jornada, també es comptarà amb l'acompanyament del servici de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) que farà la campanya "Coneixement", així com una taula informativa LGTBI. El 2 de setembre se situarà sota el templet de la Glorieta. Així mateix, durant els dies 1 i 2 es disposarà d'un punt d'informació situat al carrer Sacrament, al costat de la botiga 24 hores en horari de vesprada.

Barraca municipal

Durant totes les nits de les festes, entre el 31 d'agost i el 7 de setembre, el Punt Violeta prestarà servici en horari nocturn, de mitjanit a sis de la matinada, en la barraca municipal que enguany, com a novetat, se situa al parc Sorolla.

Dins del Punt Violeta es faran dinàmiques amb la població que serviran com a sensibilització directa sobre la prevenció de violència de gènere i igualtat i repartiment de material divulgatiu amb el lema de “Lo que más me flipa: tu respeto”

Las mejores imágenes del Desembarco de las fiestas de Moros y Cristianos de Santa Pola

El Desembarcament de les festes de Moros i Cristians de Santa Pola en una imatge d'arxiu. / Áxel Álvarez

Consum responsable

Com és habitual cada any en l'inici de les festes patronals, les regidories de Joventut i Servicis Socials van animar a gaudir d'estos dies tan esperats per tota la població, però posant l'accent principalment, sobretot per als més jóvens, a viure-les amb precaució respecte al consum d'alcohol i altres drogues.

El missatge llançat de “Coneixement” és una manera d'alertar els jóvens davant possibles situacions d'excés d'alcohol, especialment en aquells que no estiguen acostumats al seu consum i que, per tant, puguen derivar en situacions complexes.

Compartint espai amb la campanya del Punt Violeta, la parada de "Coneixement" estarà present estes festes el dia 1 de setembre al matí, al carrer del Moll, amb informació a través del psicòleg municipal de la UPCCA, així com amb repartiment de material gratuït com ara palmitos, xapes i fulls de mà de la campanya.

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Així doncs, Santa Pola encara ja la recta final abans de començar les seues festes en honor a la Mare de Déu de Loreto. Tot arrancarà el pròxim 31 d'agost amb el pregó tan esperat pel músic Pepe Andreu a la plaça de la Glorieta a les 22 hores.

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