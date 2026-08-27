Vivenda
El termini d'inscripció per a accedir a les 75 VPP de lloguer a Sant Joan s'obrirà a partir de desembre
El nou bloc de cases de protecció pública a Sant Joan oferirà preus assequibles d'entre 300 i 500 euros mensuals.
El termini d'inscripció de demandants de la promoció de 75 vivendes de protecció pública (VPP) en el municipi de Sant Joan començarà a partir de desembre quan finalitzen les obres. Els sol·licitants hauran de complir els requisits establits en el decret autonòmic que regula este règim, segons la conselleria de Vivenda. L'adjudicació es farà mitjançant una baremació que puntua criteris com ara situació de vulnerabilitat o arrelament al municipi. El bloc se situa a l'avinguda de la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha visitat este dijous el bloc amb l'alcalde del municipi Santiago Román, els dos del PP, i amb la directora general de l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA), Estefanía Martínez. Les obres van començar l'agost de 2025.
L'alcalde ha remarcat que mitjançant el Pla Viu, la Conselleria ha fet 611 vivendes en la zona de l'Alqueria, de les quals 525 són de lloguer i 86 de compravenda. La consellera ha assenyalat que gràcies al Pla Viu hi ha més de 4.800 vivendes al llarg de la Comunitat Valenciana. "Hi ha 3.000 a Alacant i a Sant Joan, 700, de les quals 500 com esta són de lloguer assequible". La promotora d'este bloc de cases és Vivasval 1 S.L.
45 vivendes de dos dormitoris
La promoció té 45 vivendes de dos dormitoris, 25 de tres i cinc d'un. Tres vivendes tenen dos dormitoris accessibles per a persones amb discapacitat. "Totes les vivendes reunixen el màxim de requisits i de certificats", ha assegurat la consellera. Totes tenen sistemes d'eficiència energètica com aerotèrmia. "Veiem que tenen certificats que suposen un cost mínim econòmic a l'hora del manteniment de les vivendes, especialment en el que té a veure amb l'electricitat", ha assenyalat. La promoció compta amb 75 places de garatge i 24 trasters vinculats.
Les vivendes seran de lloguer assequible i amb preus entre els 300 i els 500 euros, segons està estipulat. Les vivendes estaran sotmeses a lloguer social o assequible durant tot el període establit. L'adjudicació, segons la conselleria, serà pública, objectiva i transparent, amb reserva del 40 % per a jóvens i famílies monoparentals.
Camarero ha assenyalat que només a Sant Joan d'Alacant estan en marxa més de 750 VPP, de les quals 611 estan ja en construcció i més de 100 en procés de licitació. De les 611 vivendes en construcció, 525 estan en set promocions situades en les avingudes Comunitat Valenciana, Comunitat Andalusia i Comunitat d'Aragó, totes adjudicades en règim de dret de superfície destinades a lloguer assequible.
A elles se suma una promoció amb 86 vivendes més al carrer Comtat de Fabraquer que destinarà 68 a venda en règim de vivenda de protecció pública i 18 a lloguer assequible a través de l'Evha. El dret de superfície “ens permet mobilitzar sòl que portava anys parat per a edificar vivenda assequible, que oferisca tranquil·litat i futur per a les famílies de la Comunitat Valenciana”, ha explicat la vicepresidenta.
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