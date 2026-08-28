El barri de Sant Blai a Alacant plora la pèrdua d'una benvolguda veïna
Encarnita, molt vinculada a la germandat de la Flagel·lació i a la vida del barri, serà acomiadada divendres al tanatori Siempre Viva, on se celebrarà una missa a les 19 hores
El barri alacantí de Sant Blai acomiada Encarnación Martí Ortigosa, Encarnita per als qui la van conéixer, que ha mort als 93 anys deixant l'estima de nombrosos veïns i col·lectius amb els quals va compartir bona part de la seua vida. Molt vinculada a la vida del barri, la seua pèrdua ha provocat nombroses mostres d'afecte entre els qui la coneixien.
Les seues restes es portaran este divendres al tanatori Siempre Viva, al carrer Vial dels Xiprers, on està prevista una missa a les 19 hores.
Molt volguda a Sant Blai
El record d'Encarnita s'estén entre els veïns de Sant Blai, que han compartit un missatge en xarxes socials per a comunicar la seua defunció i recordar una dona "enamorada del seu barri i de la seua gent". En la publicació es destaca el carinyo que li professaven comerciants i veïns, així com persones vinculades a les festes de Fogueres, Moros i Cristians i diferents activitats de majors.
Encarnita participava, entre altres activitats, en castanyoles, cor, alfabetització i gimnàstica, la qual cosa va ampliar durant anys el seu cercle d'amistats al barri.
Una vida lligada a la germandat
Un dels seus vincles més estrets era amb la Germandat Penitencial de Jesús Lligat a la Columna en la seua Santa Flagel·lació. Encarnita participava cada Diumenge de Rams vestida de Dama de Mantilla i acompanyava la seua Germandat durant la processó. Ho va fer fins que el seu estat de salut li ho va permetre i, quan ja no va poder eixir en el festeig, va mantindre la tradició d'acudir als carrers de Sant Blai per a contemplar el pas de la confraria durant els últims anys.
La germandat ha lamentat públicament la seua defunció i ha destacat la seua entrega i vinculació amb la Setmana Santa. "Amb gran tristesa, ens acomiadem d'una gran dona", assenyala la germandat, que recorda la seua devoció pel Crist de la Fe (Flagel·lat) i la Mare de Déu de la Corona d'Espines, i assegura que "sempre estarà en els nostres cors".
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