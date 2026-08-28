Millores urbanes
El Campello prepara actuacions per a millorar espais d'ús veïnal en tres barris
Bonny tindrà un nou parc infantil, la Creu renovarà el tancat de la seua pista esportiva i les pistes de petanca de Cronista José Gomis incorporaran lavabos i zones d'ombra
L'Ajuntament del Campello ha iniciat els tràmits per a posar en marxa tres noves actuacions de millora urbana destinades a renovar espais d'ús veïnal en els barris Bonny i la Creu i en l'entorn del carrer Cronista José Gomis. Els projectes permetran millorar tant les zones d'oci infantil com les instal·lacions esportives i de convivència a l'aire lliure.
L'àrea d'Infraestructures Públiques, dirigida pel regidor Cristian Palomares, ha posat en marxa la fase administrativa per a contractar la redacció dels tres projectes, que definiran les actuacions concretes que s'executaran posteriorment en cada una d'estes zones.
L'alcalde, Juanjo Berenguer, la primera tinenta d'alcalde, Lourdes Llopis, i el regidor d'Infraestructures van visitar ahir els tres espais per a comprovar sobre el terreny les necessitats de cada un i concretar les zones que seran objecte de les intervencions.
Zona d'oci
Una de les principals actuacions serà la creació d'un nou parc infantil en el barri Bonny, a l'esplanada situada a l'avinguda Antonio Bonny. El projecte preveu la instal·lació d'una àrea de jocs destinada als més menuts, a més de millores generals en l'entorn per a convertir este espai en una zona d'oci més adequada per a les famílies del barri.
L'actuació es desenvoluparà una vegada finalitzen els treballs d'asfaltatge de la parcel·la, l'execució de la qual està prevista pròximament. D'esta manera, l'Ajuntament pretén recuperar i condicionar un espai actualment sense equipament específic per al joc infantil i dotar-lo d'un ús veïnal.
En el barri de la Creu, la intervenció se centrarà en la pista esportiva. L'objectiu és millorar les condicions de la instal·lació i, especialment, reduir les molèsties que actualment pot ocasionar la seua utilització en les vivendes pròximes.
Més seguretat
Per a això es preveu la substitució i adequació integral del tancat perimetral, una actuació que permetrà millorar la seguretat del recinte i evitar que les pilotes isquen de la pista durant la pràctica esportiva. La mesura busca compatibilitzar l'ús de la instal·lació per part de xiquets i jóvens amb el descans dels residents de la zona.
La tercera actuació afectarà les pistes de petanca del carrer Cronista José Gomis, un espai utilitzat habitualment per veïns per a la pràctica d'este esport i com a punt de trobada i convivència.
A petició del regidor d'Esports, Marcos Martínez, el projecte preveu dotar les instal·lacions de nous servicis per a millorar-ne les condicions d'ús.
En concret, es preveu la instal·lació d'un mòdul de lavabos públics, per a la qual cosa caldrà executar la corresponent connexió a la xarxa municipal de sanejament. També es renovarà el tancament perimetral de les pistes i es crearan noves zones d'ombra.
Ombra
Esta última actuació pretén millorar especialment el confort dels usuaris, tenint en compte que es tracta d'una instal·lació a l'aire lliure i que la seua utilització es prolonga durant bona part de l'any. La incorporació d'espais d'ombra permetrà disposar de zones de descans i protecció contra el sol durant les partides.
Les tres actuacions es troben encara en fase de redacció i tramitació, per la qual cosa serà necessari completar els corresponents procediments administratius abans que puguen començar les obres.
Amb este paquet d'intervencions, l'Ajuntament pretén actuar sobre espais quotidians utilitzats pels veïns de diferents barris, amb millores dirigides a xiquets, jóvens i majors. L'objectiu és que parcs, pistes esportives i zones de convivència disposen d'unes condicions més segures, accessibles i còmodes per a la seua utilització.
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